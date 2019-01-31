قرقاش: اللقاء العربي السداسي في الأردن مبادرة خيّرة وإيجابية في تفعيل التعاون العربي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية،أن اللقاء العربي السداسي في الأردن مبادرة خيّرة وإيجابية في تفعيل التعاون العربي حيال أزمات المنطقة.
وأضاف معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن استقرار العالم العربي مسؤولية عربية بامتياز و التنسيق ضروري في ظل تدخلات إقليمية فجّة وغير مقبولة. وضوح الرؤية والعمل المشترك طريقنا للاستقرار والازدهار.
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