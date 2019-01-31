عبدالله بن زايد يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية في الأردن

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي في الاجتماع التشاوري الذي عقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية . ضم الاجتماع معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ومعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين ومعالي سامح شكري وزير خارجية مصر ومعالي عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية.

وتبادل الوزراء خلال الإجتماع وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية وسبل التعامل معها بما ينهي أزمات المنطقة و يلبي الهدف المشترك في تحقيق الأمن والاستقرار خدمة للمصالح العربية.

و قال سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية في ختام أعمال الاجتماع اليوم و الذي عقد في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت إن اللقاء كان إيجابياً و بناءً وأتاح حواراً موسعاً بأجندة مفتوحة حول التطورات في المنطقة و سبل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق خدمة للقضايا والمصالح العربية.

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