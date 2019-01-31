"الوطني للإعلام": تسجيل 700 إعلامي وصحفي من 30 دولة لتغطية "زيارة البابا فرنسيس"

كشف المجلس الوطني للإعلام عن تسجيل 700 إعلامي وصحفي يمثلون 30 بلداً حول العالم لتغطية فعاليات الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للدولة في الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل.

وتستحوذ الزيارة على إهتمام كبرى وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية نظراً لأبعادها الإنسانية ودورها في تعزيز حوار الأديان ونشر قيم التسامح والمحبة في المنطقة والعالم.

و أكد المجلس الوطني للإعلام بهذه المناسبة أنه أنهى جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين تغطية إعلامية تليق بمستوى الحدث ..مشيراً إلى أن أرقام الإعلاميين المسجلين تعكس الاهتمام العالمي بالزيارة بالنظر للمكانة التي يتمتع بها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية حول العالم والطابع غير المسبوق للزيارة باعتبارها أول زيارة من نوعها للمنطقة.

و قال المجلس إن دولة الإمارات العربية المتحدة اعتادت على تنظيم كبريات الفعاليات وإخراجها بالشكل الأمثل مؤكداً توفير كل سبل الدعم لعمل مختلف وسائل الإعلام وتمكينها من تأدية دورها على الشكل الأمثل وذلك للخروج بأفضل تغطية إعلامية للحدث انطلاقاً من توجهات المجلس الاستراتيجية لمواكبة المكانة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات على مختلف الصعد ونشر رسالتها المبنية على قيم الاعتدال والوسطية والتسامح.

ونوه المجلس إلى تجهيز مركز إعلامي متكامل مزود بأحدث التقنيات ووسائل الاتصال لتمكين ممثلي وسائل الإعلام العالمية من تغطية فعاليات الزيارة بكل يسر وسهولة .. لافتاً إلى تقديم حزمة من التسهيلات التي سيتم توفيرها لجميع الإعلاميين المشاركين في تغطية الزيارة ومن بينها تأمين أماكن إقامة قريبة من الحدث وتوفير وسائل نقل خاصة بين مقر إقامتهم ومواقع الفعاليات.

وعبر عن تطلعه لاستقبال جميع المؤسسات الإعلامية الشقيقة والصديقة المشاركة في الحدث لكي ننقل وإياهم إلى العالم أجمع صورة حقيقية عن المعاني السامية لزيارة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورسائلها المهمة في تعزيز لغة الحوار والتعايش السلمي بين جميع الشعوب والحضارات.

و تشارك في تغطية الزيارة كبريات المؤسسات الإعلامية الأجنبية ومنها الوكالة الأوروبية لصور الصحافة و" رابتلي تي في" و" كي ان ايه" من ألمانيا وولاريبوبليكا" والوكالة الإيطالية و وكالة الأنباء الكاثوليكية و"ايه سي آي ستامبا" الايطالية و"راديو فرنسا" و"لو فيجارو" ووكالة فرنسا للصحافة و"فرانس 24" من فرنسا و وكالة "نيوتر للأنباء" و"تي آر تي عربي" من تركيا وإدارة الاتصالات من الكرسي البابوي و"لا ناثيون" من الأرجنتين و"تيليفيزا" من المكسيك بالإضافة الى القناة الفلبينية " ايه بي إس - سي بي إن" ويوكان "اتحاد الأنباء الكاثوليكية الأسيوية " و "نِكيه" من اليابان.. فيما تضم قائمة وسائل الإعلام أبرز القنوات الإخبارية العربية كسكاي نيوز عربية و قناة العربية والقنوات المحلية إضافة إلى عدد من وكالات الأنباء والصحف العربية.