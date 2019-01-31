ميفتيك 2019 يدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية

يعود معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية (ميفتيك)، الذي يعتبر الحدث الأكبر للخدمات المصرفية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للانعقاد في الرياض وذلك في نسخته الثانية في الفترة من 24 إلى 25 فبراير 2019 في فندق فورسيزنز الرياض. ويتم تنظيم المعرض والمؤتمر بالتعاون مع نظام المدفوعات الوطني "مدى" ونظام "سداد" للمدفوعات، وذلك بهدف توفير الدعم اللازم لقطاع الدفعات المالية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة المتنامي في المملكة العربية السعودية.

يعد قطاع التكنولوجيا المالية إحدى الركائز الأساسية لبرنامج التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030. وقد كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة مينا ريسيرتش بارتنرز للأبحاث عن توقعات بوصول حجم استثمارات التمويل الخاص في الشركات الناشئة ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ملياري دولار في العقد القادم، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الشركات العاملة في هذا القطاع عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 130 شركة إلى 260 على مدى العامين المقبلين.

وسيتناول مؤتمر ميفتيك 2019 الذي تقدمه شركة STC Pay للمدفوعات الرقمية التوجهات والقضايا داخل قطاع التكنولوجيا المالية مع التركيز على الاقتصاد الرقمي، والبلوك تشين، والمدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن قطاع التجارة الإلكترونية. وستشهد نسخة هذا العام أيضاً إطلاق جوائز ميفتيك للابتكار، للاحتفاء والإشادة بالإنجازات والابتكارات المحققة ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة ولتكريم أفضل المصارف والمؤسسات المالية المحلية ضمن 10 فئات مختلفة، على أن يتولى اختيار الفائزين لجنة تحكيم من الخبراء المستقلين.

وسوف يتم تخصيص جناح خاص للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية بالشراكة مع مؤسسة فينتك جلاكسي، وهي منصة لحشد المصادر الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركز على ربط رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية بالمؤسسات المالية. وسيوفر هذا الجناح للشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة لطرح وعرض أفكارها ومنتجاتها على المستثمرين المحتملين والمسؤولين الحكوميين والخبراء.

وفي هذا السياق، قال زياد اليوسف، مدير عام أنظمة المدفوعات في «مدى»: " تهدف المملكة من خلال مبادرة ’فنتك السعودية‘ إلى التحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية عبر توفير بيئة محفزة للازدهار والنجاح يدعمها نخبة من الشركاء المحليين والدوليين. كما نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز رقمنة الخدمات المالية ودفعها نحو مجتمع بدون نقود ورقية عبر مبادرةٍ تستهدف تغيير قواعد اللعبة في هذا القطاع تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج الرامية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ومن هذا المنطلق، سوف يوفر معرض ميفتيك للمدفوعات منصة مثالية لحشد خبراء القطاع وممثلي الحكومة من أجل استكمال هذه المناقشات وطرح أفكار ورؤى جديدة وعرض أحدث التقنيات ضمن صناعة التكنولوجيا المالية."

ومن جانبه، قال أحمد العنزي، نائب الرئيس للأعمال في شركة المدفوعات الرقمية السعودية "STC Pay"، شركة الخدمات المالية الرقمية الرائدة في المملكة وراعي مؤتمر ميفتيك 2019: "من الضروري أن تمضي المملكة بثبات في رحلتها نحو مجتمع بدون نقود ورقية من أجل تعزيز الشفافية ضمن القطاع المالي ودعم تحديث بنية المدفوعات التي تعد إحدى المحفزات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. ويعتبر نظام المدفوعات الرقميّة STC Pay خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات الرقمية وبناء خدمة دفع آمنة في مختلف أنحاء المملكة. ونحرص في شركة STC Pay على توفير تقنيات جديدة ومبتكرة وتجارب رقمية لعملائنا وتمكين الأفراد من تحقيق السيطرة الكاملة على مواردهم المالية".

وعلى مدار السنوات الماضية، استضاف الحدث أكثر من 8000 مدير تنفيذي مختص في قطاع الخدمات المالية وأكثر من 1000 شركة متخصصة في مجال توريد التقنيات من المملكة العربية السعودية والبحرين ودبي وأبوظبي. ويمكن معرفة المزيد من المعلومات حول جدول أعمال المؤتمر، أو عرض منتجات وحلول شركتكم أو المشاركة في مناقشات المائدة المستديرة والمسابقة والجوائز، عبر زيارة الرابط التالي:

www.meftechksa.com