أسكوت توسع محفظتها العالمية إلى أكثر من مئة ألف وحدة فندقية

كشفت شركة ’أسكوت المحدودة‘ (أسكوت)، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية والمملوكة بالكامل لشركة ’كابيتالاند‘، عن تأمينها عقود لـ 26 عقاراً جديداً تضم أكثر من 4600 وحدة فندقية في 18 مدينة ضمن 11 بلداً حول العالم، لتعزز الشركة بهذه الإضافات الجديدة من محفظتها العالمية إلى أكثر من 100 ألف وحدة فندقية ، وسجلت الشركة بذلك نمواً قياسياً للعام الثاني على التوالي مع إضافة أكثر من 30 ألف وحدة في 189 عقار في عام 2018، الأمر الذي يجعل منها واحدة من أسرع الشركات العالمية نمواً في قطاع الشقق الفندقية، وقد سجلت ’أسكوت‘ حضورها الأول في السوق الهولندية بتوقيع عقد فندق ’سيتادينس سلوتردايك ستيشن أمستردام‘، وهو أحد عقارات الامتياز في أمستردام، كما وسعت الشركة من حضورها في الصين والهند وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وتركيا وفيتنام والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وتمتد أعمال ’أسكوت‘ العالمية حالياً لتشمل 172 مدينة في 33 دولة.

وبهذه المناسبة، قال كيفن جوه، الرئيس التنفيذي لـ’أسكوت‘: "واصلت شركة ’أسكوت‘ مسار النمو القوي خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أنهت العام الثاني على التوالي بمعدل توسع قياسي تجاوزت خلاله محفظة الشركة 100 ألف وحدة، وقد نمت محفظة ’أسكوت‘ خلال عام 2017 بضعف سرعة النمو في عام 2016، كما تجاوزت هذا المعدل في عام 2018 مع إضافة ما يزيد عن 30 ألف وحدة عبر 189 موقعاً، وهو العدد الأكبر من الوحدات في عام واحد، وساعدت الخطوات الاستراتيجية التي قمنا بها خلال السنوات القليلة الماضية على تحقيق زخم نمو مشهود، ويشمل ذلك استثماراتنا في ’كويست أبارتمنت هوتيلز‘ في أستراليا الرامية إلى تنمية أعمال الامتياز الخاصة بنا، إلى جانب الاستثمار في شركة ’سينرجي جلوبال هاوسينج‘، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الوحدات السكنيّة الخاصة بالشركات في الولايات المتحدة؛ إضافة إلى شراكتنا مع مجموعة ’تاوزيا‘ لإدارة الفنادق في إندونيسيا التي تهدف إلى دخول القطاع سريع النمو لفنادق رجال الأعمال المتوسطة فضلاً عن المشروع المشترك مع مجموعة ’هواجو‘ للفنادق ومجموعة ’سي جي آي إيه‘ للشقق الفندقية الرامي إلى تطوير علامة ’سيتادينس‘ في الصين".

وأضاف جوه: "قامت الشركة أيضاً بإنشاء تحالفات استراتيجية مع كبرى شركات التطوير العقاري في العديد من الأسواق المختلفة مثل الصين وإندونيسيا والفلبين وتايلاند، ما سيتيح لنا الوصول إلى مشاريع جديدة عالية الجودة، وتسريع وتيرة توسع ’أسكوت‘ وتعزيز إيراداتنا، ولقد حققنا في عام 2018 سجلاً قياسياً بافتتاح 27 عقاراً جديداً مع أكثر من 4200 وحدة، بما في ذلك فندق ’كوارليز ريزيدنس أكرا‘، أول فنادقنا في أفريقيا، وسترتفع إيرادات ’أسكوت‘ بشكل كبير مع استمرارنا في مسار النمو السريع هذا لافتتاح المزيد من الوجهات الجديدة، كما ستضع حوافز النمو المختلفة شركتنا في موقع مثالي لتحقيق هدفنا المتمثل في توسيع محفظتنا إلى 160 ألف وحدة حول العالم بحلول عام 2023".

الشراكات الاستراتيجية

من بين العقارات الـ 26 المؤمنة حديثاً، تم تأمين أربعة عقارات تحت مظلة علامة ’سيتادينس‘ هي: ’سيتادينس ريتان بكين‘ و’سيتادينس جوبي شنغهاي‘ و’سيتادينس بودونغ إنترناشيونال إكسبو شنغهاي‘ و’سيتادينس كسوجياهوي شنغهاي‘، وذلك في إطار التحالف الاستراتيجي بين ’أسكوت‘ ومجموعة ’هواجو‘ للفنادق، الشركة الصينية الرائدة والمختصة بتشغيل العمليات الفندقية والمدرجة في بورصة ناسداك، وشركتها الفرعية ’مجموعة سي جي آي ايه‘ للشقق الفندقية، وتمتلك مجموعة ’هواجو‘ ثالث أكبر حصة سوقية في قطاع الفنادق المتوسطة في الصين، حيث تضم أكثر من 400 ألف غرفة فندقية ضمن أكثر من 4 آلاف وجهة، وفي إطار سعيها لإقامة هذه الشراكة، ستقوم ’أسكوت‘ أيضاً بإدارة أول عقارات ’هواجو‘ خارج الصين ’جي هوتيل أوركارد سنغافورة‘، والذي فازت به الشركة بموجب مناقصة مطروحة من قبل هيئة الأراضي السنغافورية.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت ’أسكوت‘ في شراكة مع شركة مجموعة ’إم سي سي العقارية المحدودة‘، وهي شركة تابعة للشركة الصينية ’تشاينا ميتالورجيكال جروب‘1 (إم سي سي) المملوكة من قبل الدولة، وذلك بهدف إدارة عقارين من عقارات علامة ’سيتادينس‘ في مدينة هانجتشو هما: ’سيتادينس ويست ليك كويوان هانجتشو‘ و’سيتادينس وولين نيو تاون هانجتشو‘، إضافةً إلى استكشاف فرص تعزيز التوسع في المدن الرئيسية في الصين. ومن خلال تحالفها مع شركة ’فانكي‘ الرائدة في مجال التطوير العقاري، ستقوم ’أسكوت‘ أيضاً بإدارة عقارين في تشنجدو هما: ’أسكوت تيانفو تشنجدو‘ و’سومرست جاو شين تشنجدو‘.

ومن خلال مشروعها المشترك مع ’توجيا‘، أكبر منصة متخصصة بالشقق عبر الإنترنت في الصين، قامت ’أسكوت‘ بتوقيع عقود إدارة مجمعي الشقق الفندقية ’توجيا سومرست سوميوب تايفو بلازا شنجن‘ و’توجيا سومرست أونور مانشن شيجياتشوانغ‘، ليصل إجمالي محفظتها من عقارات شقق ’توجيا سومرست‘ الفندقية في الصين إلى 16 عقار.

التوسع المشترك لشركتي ’أسكوت‘ و’تاوزيا‘

تلبي فنادق ’يلو‘، وهي واحدة من علامات نمط الحياة الست التابعة لشركة ’تاوزيا‘، احتياجات المسافرين الطموحين ممن ينشدون الإقامة في الفنادق ذات التصاميم والتكنولوجيا المبتكرة. ويتميز فندق ’يلو باتو‘ الجديد، الذي يتألف من 100 غرفة، باحتوائه على جداريات مصممة بأسلوب فنون الشارع من قبل فنانين عالميين ومحليين، وتتوزع هذه الجداريات على واجهة الفندق وفي الردهة والمرافق الأخرى. وبهدف تقديم تجربة رقمية مميزة، يحرص الفندق على مساعدة ضيوفه في البقاء على اتصال من خلال توفير الأدوات لتصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني ومشاهدة المحتوى الترفيهي في منطقة ’نت زون‘، في حين تحتضن محطة الألعاب الخاصة بالفندق أحدث وحدات الألعاب، موفرةً أجواء التسلية والمرح للضيوف من جميع الأعمار. ويقع الفندق الجديد بالقرب من المنتزهات الترفيهية الشهيرة في مدينة باتو، مثل ’متحف انجكوت‘ و’ حديقة جاوا تيمور بارك 1‘ و’حديقة جاوا تيمور بارك 2‘.

توسيع الأعمال إلى مدن جديدة

بالإضافة إلى توسعها في هولندا من خلال توقيع عقد ’سيتادينس سلوتردايك ستيشن أمستردام‘، تسجل ’أسكوت‘ أول حضور لها في الهند بمدينة جوا، والتي تعد وجهةً سياحية عالمية شهيرة، فضلاًعن كونها مقصداً لإجراء الاجتماعات والاتفاقيات للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء. وسيكون ’سيتادينس كالانجوتي جوا‘ و’سيتادينس كاندوليم جوا‘ عند افتتاحهما أول مجمعات الشقق الفندقية التابعة للعلامات التجارية العالمية في جوا.

كما ستسجل ’أسكوت‘ حضورها الأول في رايونج، تايلاند. وذلك بافتتاح ’سيتادينس سيتى سنتر رايونج‘ الذي سيقدم خدماته لسوق الشركات في ’ماب تا فوت‘، المنطقة الصناعية الأكبر في تايلاند وثامن أكبر مركز للبتروكيماويات في العالم والتي تقع في الممر الاقتصادي الشرقي للبلاد.

ترسيخ الحضور في الاسواق الحالية

عززت ’أسكوت‘ من مكانتها كأكبر مشغل للشقق الفندقية في فيتنام والفلبين من خلال توقيع عقود إدارة لأول عقاراتها التي تحمل علامة ’أسكوت‘ في مدينة هو تشي منه - ’أسكوت سينتينيال سايغون‘، بالإضافة إلى اثنين من عقارات ’سيتادينس‘ في مانيلا هي: ’ سيتادينس ليفيست ماكاتى‘ و’ سيتادينس مالات مانيلا‘.

كما عززت ’أسكوت‘ من حضورها في الصين عبر إبرام عقود لإدارة ثلاثة من فنادق الشقق المخدمة هي: ’سيتادينس سونغ جيانغ شنغهاي‘ و’سومرست بيو آيلاند وغوانغجو‘ و’سومرست يونغينجمين شيان‘.

وتعمل الشركة على ترسيخ حضورها في المملكة المتحدة عبر ’سيتادينس ويمبلي لندن‘ الذي يعد العقار السابع للشركة في البلاد.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، حصلت ’أسكوت‘ على عقود ثلاثة عقارات تضم أكثر من 500 وحدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ومدينة إسطنبول التركية. وستدير الشركة فندقي ’سيتادينس نيفو إسطنبول‘ و’سيتادينس مسلك إسطنبول‘ بموجب عقود إدارة، بينما تدير فندق ’سيتادينس مترو سنترال دبي‘ بموجب اتفاقية امتياز.