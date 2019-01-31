مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تواصل تقديم الجوائز المذهلة للمتسوقين

لا يتطلب الأمر سوى فرصة واحدة لتغيير حياته بأكملها ، وقد أصبح ذلك حقيقة بالنسبة للعديد من المتسوقين في مهرجان دبي للتسوق. حيث أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات مؤخراً في سوق الذهب في دبي، عن أسماء الفائزين في حملة "اشتري بالغرامات واربح الكليوات".

نرصد إليكم بعض قصص الفائزين خلال سحوبات الأسابيع الماضية

السيدة بريدايشني بيبن، هندية الجنسية، تم اعلانها ضمن الرابحين خلال السحب الأسبوعي الثاني من الحملة الذي أقيم بتاريخ 12 يناير 2019. فاجأها زوجها بحلقة ألماس في ذكرى زواجهما ولم يكن لدي أي فكرة بأن هناك مفاجأة أكبر تنتظره سيارة BMW فارهة. "عندما تلقيت مكالمة من فريق مجموعة دبي للذهب والمجوهرات لتهنئتي بالفوز، اعتقد انها مزحة. خطط زجي لمفاجأتي وقد حصل على مفاجأة بالمقابل. نود أن نشكر مموعة دبي للذهب والمجوهرات على جعل ذكرى زواجنا اكثر سعادة. نحن متحمسون حقاً لقيادة السيارة الجديدة".

الفائز المحظوظ الآخر كان السيد بابيل حسين، باكستاني الجنسية، وفاز 205 جم من الذهب مقدمة من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات. وعند استلام الجائزة صرح السيد بابيل قائلاً: " انا سعيد للغاية ولا أستطيع أن أوضح كم أنا محظوظ. سأتزوج الأسبوع المقبل واشتريت خاتماً لخطيبتي. الأن سأستخدم جائزتي الذهبية بأكملها لصنع المزيد من المجوهرات لها. لقد قمت بشراء مجوهرات بقيمة 750 درهم وربحت ذهب بأكثر من 35,000 درهم إماراتي".

يقيم السيد سانديب في دبي منذ 17 عام، وتلك هي الجائزة الأولى له في أي سحب رغم مشاركة السيد سانديب في العديد من عروض السحوبات المختلفة ولكنه لم يفز بأي شيء. قرر السيد سانيد بالأحتفاظ بسبيكة الذهب كتذكار ولن يستخدمها لأي غرض آخر. حيث صرح قائلاً: لا أنوي استخدام سبيكة الذهب وأرغب في الاحتفاظ بها معي لتذكرني بلحظات الفرح والسعادة".

لا تزال مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تمنح فرصة لفائز واح محظوظ بالجائزة الكبرى 1 كيلو من الذهب عن التسوق بقيمة 500 درهم في أي من المتاجر المشاركة. و العديد من الفائزين بسبائك ذهبية وأجهزة تلفاز سامسونج ذكية خلال الأسبوع الآخير من مهرجان دبي للتسوق.

لمزيد من المعلومات حول قائمة المتاجر المشاركة، تواريخ ومواقع السحوبات، يرجى زيارة الرابط http://dubaicityofgold.com/