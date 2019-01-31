بروميثيوس ميديكال الراعي الرسمي المزود للخدمات الصحية لدعم 7500 رياضي مشارك بالأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 ​

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 30 يناير، 2019: أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 عن توقيع اتفاقية شراكة مع بروميثيوس ميديكال، الشركة الطبية البريطانية، التي ستتولى تقديم الدعم الصحي اللازم للرياضيين المشاركين في الأولمبياد الخاص ضمن المرافق الرياضية وبالفترة من 14 إلى 21 مارس 2019.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقدم بروميثيوس ميديكال بمركزها الطبي الإقليمي الواقع في دولة الإمارات، المعدات الطبية للإسعافات الأوّلية وفريق عمل من ذوي الخبرة في المجال الطبي لتوفير العلاج اللازم للرياضيين، فضلًا عن تقديم الخبرات للتعامل مع الحالات الطارئة والحوادث والإصابات التي قد يتعرض لها اللاعبون في الملاعب،

وتتمتع بروميثيوس ميديكال بخبرة واسعة النطاق عززت موقعها كشركة رائدة في نقل المعرفة وتطوير القدرات وبرامج "التدريب والتجهيز". كما وتمتلك الشركة البريطانية المتخصصة في المجال الطبي، مقرات رئيسية في دولة الإمارات، وتعتبر من كبار الموردين للمعدات والخبرات الاستشارية في مجال الإنقاذ والطب الميداني وتقديم الدورات التدريبية.

وبهذه المناسبة صرح خلفان محمد المزروعي، المدير العام للجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: "أحد أهم الأولويات لدى اللجنة المنظمة هي صحة الرياضيين والذي يفوق عددهم 7500 لذا كان من المهم لدينا التعاون مع شركة بروميثيوس ميديكال الرائدة في المجال الصحي".

وأضاف المزروعي: " بتواجد بروميثيوس ميديكال، سيتولى فريق من الخبراء الطبيين المهمة من وضع الخطط الطبية الشاملة والاستعداد للتعامل مع الحالات الطبية وتقديم المساعدة اللازمة في كافة المرافق المستخدمة للحدث خلال الألعاب العالمية على مدار الساعة".

وبدوره قال الدكتور مأمون أبو حبسة، الرئيس التنفيذي الإقليمي في بروميثيوس ميديكال: "نتشرف بهذه الفرصة التي تتيح لنا تقديم الدعم اللازم للجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، في سبيل تحقيق النجاح المنشود في هذا الحدث والذي يشكل بدوره الأساس لإنشاء إرث طويل المدى وتوفير قاعدة معلومات واسعة للأجيال القادمة في الإمارات والمنطقة بأكملها على نطاق أوسع.

وأضاف بقوله: "من خلال المبادئ المشتركة والتي تشمل الرؤية والقيم والتطلعات، سنكون قادرين على تحقيق النجاح في هذه الشراكة المميزة.



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