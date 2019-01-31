كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| كيف أنقذ متبرع ميت حياة 5 أشخاص في الشارقة؟

لا شيء يمكن أن يواسي عائلة رجل في الشارقة توفي في 15 يوليو / تموز 2017 من معرفة أنه أنقذ خمسة أرواح في دولتين.

وبعد مرور ما يقرب من 20 شهراً على الحادث الذي أودى بحياته، كشفت جامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية (MBRU) في مدينة دبي للرعاية الصحية عن فيديو يظهر كيف انتهي الحال بأعضاء المريض المتوفى (الكلى والرئتين والكبد والبنكرياس، في مواقع مختلفة كجزء من عملية التبرع وعملية زراعة الأعضاء المتعددة التنسيق.

ونُقل البنكرياس والرئتين والكبد إلى الرياض في المملكة العربية السعودية حيث أنقذت هذه الأعضاء ثلاثة أرواح في حين تم نقل الكلى إلى دبي وأبوظبي عبر سيارة إسعاف وطائرة مروحين لإنقاذ حياة مريضين آخرين.

وتم إطلاق الفيديو – الأول من اثنين – على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019 بالتزامن مع إطلاق منصة على الإنترنت تسمى الحياة والتي تسمح للأفراد بالتسجيل كمتبرعين للأعضاء.

وتم إجراء التبرع الثاني وزرع الأعضاء المتعددة الأعضاء في دولة الإمارات في 23 سبتمبر 2017، حيث نجحت أربع عمليات زراعة ناجحة في إنقاذ العديد من الأرواح.

وقالت MBRU إن أشرطة الفيديو تسلط الضوء على الخطوات الأولى التي اتخذت في إطلاق البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء تحت قيادة وزارة الصحة والوقاية بمشاركة السلطات الصحية الوطنية والهيئات الحكومية والخاصة بالتعاون مع المركز السعودي للأعضاء، بحسب غلف نيوز.

ويهدف إطلاق مقاطع الفيديو إلى التعرف على العمل الجماعي للأشخاص الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في إنقاذ حياة خمسة مرضى يعانون من فشل في الأجهزة الحيوية، وكانت عمليات زرع الأعضاء المتعددة ممكنة بفضل جهود المنظمات المختلفة، وهي تشمل وزارة الصحة والوقاية، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وهيئة مدينة دبي الطبية وشركة أبوظبي للخدمات الصحية ووزارة الداخلية الإماراتية وهيئة مطارات دبي ومطار الفجيرة الدولي وجامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية ومدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى ميديكلينيك سيتي كليفلاند كلينك أبوظبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وجمارك دبي والمديرية العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وشرطة دبي ومديرية شرطة أبوظبي والإدارة العامة لشرطة الشارقة.