كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مغامر يهبط من طائرة مروحية بدراجته على برج العرب

نشرت “ريد بول” مقطع فيديو جديد يحبس الأنفاس، يظهر فيه الدراج الاسكتلندي المحترفي كريس كايل البالغ من العمر 26 عاماً، وهو يهبط من طائرة مروحية على برج العرب في دبي.

ويبدأ الفيديو مع نزول كايل على منحدر يطفو فوق مدرج الهبوط المرتد على فندق برج العرب،ثم يستمر في أداء مجموعة مذهلة من الأعمال المثيرة، مثل القفز بالدراجة عبر سلسلة من الشرائح الملتوية في حديقة مائية، قبل أن يقفز في النهاية على متن زورق متحرك.

وتم إجراء التصوير بشكل جزئي لمساعدة كايل على تخطي مخاوفه من المرتفعات، وفقًا لموقع bicycling.

وقال كايل بعد المغامرة المثيرة: “من المدهش ما يمكن أن يفعله جسم الإنسان، وقبل الطيران، وعلى متن الطائرة ، كنت أقول لنفسي :أنا أفعل هذا، بغض النظر عن السبب، سأقوم بذلك بالتأكيد”.