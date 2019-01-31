كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن آبل تقدم دروساً مجانية في الترميز بدبي

من المقرر أن تقدم شركة Apple دروسًا في الترميز مجانًا للأشخاص من جميع الأعمار في متاجرها في دبي، وفي جميع أنحاء العالم، بدءًا من اليوم الخميس.

وتعتبر دروس الترميز جزءًا من مبادرة أكبر تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء والتي ستقدم مجموعة جديدة من الفصول بدءًا من 31 يناير 2019.

وطورت الشركة أيضًا سلسلة من الفصول الدراسية المصممة خصيصًا للأطفال وللمعلمين والتي ستشمل كيفية إنشاء مقالات مصورة باستخدام iPhones، وكيفية إنشاء مشاريع فيديو للصفوف باستخدام تطبيق Clips.

وتركز جلسات التدريب العملي على التصوير الفوتوغرافي والفيديو والموسيقى والترميز والفن والتصميم والصحة واللياقة البدنية. وستقدم هذه المهارات في فصول مدتها 30 دقيقة، في حين ستوفر “Walks and Labs” دورات أكثر عمقًا مدتها ساعة ونصف.

وفي أبسط مراحلها، سيتمكن الحاضرون من تعلم كيفية التقاط الصور على هواتفهم المحمولة وكيفية الحصول على أقصى استفادة من تطبيق اللياقة البدنية الخاص بهم، في حين أن الدروس الأطول سوف تعلم الجمهور كيفية إنشاء الرموز التعبيرية الخاصة بهم، أو كيفية كتابة أغنية باستخدام GarageBand، برنامج إنتاج الموسيقى أبل.

ولن يحتاج الزوار حتى إلى امتلاك الأجهزة للمشاركة، وتقول أبل إنها ستقوم بإقراض أجهزة iPhones أو iPad إلى الحاضرين الذين يصلون بدونها، بحسب “غلف نيوز”.

وتم تصميم الجلسات لتتغذي بعضها البعض، وتشجيع الحضور على حضور الدروس الأساسية قبل الانتقال إلى الصفوف الأكثر تقدمًا.

ومع ذلك، تقول الشركة إنها صممت الدروس بطريقة تجعل الجميع “ناجحين”، كما قال كارل هايزلمان ، أحد كبار مديري شركة أبل، مضيفًا: “نحن لا نريد أن نحبطك”.

وتم تصميم عدد من الفئات الأكثر تقدمًا بالتعاون مع فنانين مشهورين، فعلى سبيل المثال، ستقدم شركة Apple فئة لتعليم تأليف الأغاني في GarageBand التي تم إنشاؤها مع Florence Welch، من فرقة Florence + The Machine. كما سيقدم هذا البرنامج درسًا بعنوان Magic Screen Magic، تم تصميمه بالشراكة مع YouTuber Zach King الشهير بشعبيته، والذي يشتهر بقدرته على استخدام حيل بسيطة لإنشاء تأثيرات مرئية رائعة.

كما سيكون Walks جزءًا من المنهج الجديد، حيث ستغادر المجموعات متجر Apple للتجول بقيادة دليل، وفي هذه العملية تعلم كيفية التقاط صور فوتوغرافية للهندسة المعمارية على iPhone، أو رسم المناظر الطبيعية على iPad باستخدام الفن الإبداعي التطبيقات.

وتقول شركة آبل إنها ستقدم أيضًا دروسًا خاصة لذوي الهمم، بما في ذلك دروس حول إمكانية الوصول إلى المنتجات لمجتمع الصم، وللذين يعانون من ضعف في الحركة، ولأولئك الذين يعانون من فقدان البصر.