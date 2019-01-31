كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن من هم أكثر السياح إنفاقاً بالبطاقات الائتمانية في الإمارات؟

يعد الزوار الدوليون من أكبر مصادر إنفاق المستهلكين في دولة الإمارات، ويزداد حجم الأموال التي ينفقونها في الفنادق والمطاعم وغيرها من المؤسسات التجارية أثناء إقامتهم كل عام، حسبما تشير أحدث البيانات.

وأظهرت البيانات التي جمعها بنك المشرق أن نحو ربع (25 في المائة) من الإنفاق في الإمارات مصدرها السائحون من جميع أنحاء العالم، وارتفع إجمالي إنفاقهم السنوي بنسبة 6 في المائة في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه.

ونما سوق السياحة في الإمارات في الآونة الأخيرة بسبب تخفيف قيود معينة على التأشيرات، خاصة بين المسافرين الصينيين والروس. وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مر حوالي 90 مليون شخص عبر صالات دبي الدولية، مرتفعاً بأكثر من واحد في المائة عن العام السابق.

وفي حين أن أكبر مصدر لحركة المسافرين في العام الماضي كان الهند، فقد تصدر الزوار من المملكة العربية السعودية الجدول من حيث الإنفاق، بحسب “غلف نيوز”.

ووفقاً لبيانات المشرق، فإن إنفاق بطاقات الائتمان من قبل المسافرين من الدولة الخليجية يمثل 20 في المائة من الإنفاق الدولي الإجمالي، تليها الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والكويت وروسيا والهند.

لكن المسافرين الصينيين أظهروا شهية أكبر لاستخدام بطاقات الائتمان، حيث ارتفع إنفاقهم بنسبة 50 في المائة في 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وقال المشرق في بيان: “أثر الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين، من خلال مبادرات مثل هلا الصين، شهدت نمواً في الصين بأكثر من 50 في المائة”.

وقام أكثر من 1.5 مليون شخص من المملكة العربية السعودية بزيارة دبي في عام 2017، وفقاً لأرقام دائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة). وظلت المملكة العربية السعودية الأعلى في حركة الزوار من داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي.