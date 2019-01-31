"الأرصاد": استمرار الرياح النشطة واضطراب الموج في الخليج العربي

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لإستمرار اضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصل سرعتها إلى 42 كم/ساعة.

وذكر المركز في بيان اليوم ان الرياح النشطة تؤدي إلى إرتفاع الموج خاصة غرباً من 4 إلى 6 أقدام وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

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