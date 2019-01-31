شرطة أبوظبي تعرف الجمهور بـ «خدمة أمان»

أبوظبي (الاتحاد) استعرضت شرطة أبوظبي، «خدمة أمان» على هامش مباراة قفز الحواجز التي نظمها الاتحاد العام للفروسية، بنادي الباهية للفروسية بأبوظبي، للتعريف بدورها، تعزيزاً لثقة الجمهور.

وأكد المقدم سلطان عبد الله السلامي، مدير مركز المعلومات والرصد بإدارة المعلومات الأمنية، الحرص على تعريف الأفراد في الفعاليات والمهرجانات بخدمة أمان من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، وشرح طرق الوصول إليها، واستقبال البلاغات والمعلومات.

وقال إن شرطة أبوظبي تعمل على راحة المتعاملين بتقديم أفضل الخدمات وتوفيرها لهم في أي وقت يرغبون في الوصول إليها، والحصول عليها، والرد على استفساراتهم والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم وشكواهم، وإيجاد الحلول لها بالسرعة الممكنة.

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