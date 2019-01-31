«طيران شرطة أبوظبي» ينفذ 1358 طلعة جوية العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، ألفاً و358 طلعة جوية العام الماضي، منها (503) مهام شرطية، و(491) تدريبية، و(74) للإسعاف الجوي، و(289) طلعة للمهام الأخرى، ومهمة واحدة للبحث والإنقاذ.

وقال العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير الإدارة، إنه تم تنفيذ مبادرات من أبرزها: مبادرة «شكراً محمد بن زايد»، و«طيار المستقبل»، والمشاركة في فعاليات مختلفة منها معرض أبوظبي للطيران الخاص 2018، والاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، واستضافة طلاب مدرسة الإمارات الوطنية، وأصدقاء الشرطة، وتحقيق أمنيات عدد من أصحاب الهمم.

وأشار إلى أن زيارة المرضى في المستشفيات، للمشاركة في مختلف الفعاليات والتعريف بدورها والخدمات التي تقدمها للجمهور. ومن جانبه، قال العقيد طيار عبيد محمد الشميلي، نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، إن عدد الدورات العام الماضي بلغ (60) دورة تدريبية منها (30) في الطيران التشبيهي و(6) في طيران العدادات التأسيسية، وواحدة لمدرب طيار، و(4) للطيران التكتيكي، وواحدة تحويلية لطيارة AW139 و(9) لطب الطيران.