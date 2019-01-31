«العالمية للحكومات»: 7 توجهات لمستقبل أفضل للإنسان

تحرير الأمير (دبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق من 10 إلى 12 فبراير أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات؛ بهدف صناعة مستقبل أفضل للإنسان، وتحسين الظروف الحياتية لنحو 7 مليارات نسمة في قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا.

واستعرض معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، خلال مؤتمر صحفي ترأسه أمس في أبراج الإمارات، أجندة الدورة السابعة، معلناً 7 توجهات رئيسة، تتضمن مستقبل التجارة والتعاون الدولي والتغير المناخي والإعلام والاتصال الحكومي والصحة وجودة الحياة ومستقبل التعليم وسوق العمل والمهارات المستقبلية ومستقبل المجتمعات والسياسة ومستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على البشرية.

حضر المؤتمر، معالي عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة ، ومعالي عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية ورؤساء تحرير الصحف المحلية ورموز إعلامية.

وكشف معالي القرقاوي عن مشاركة 3 دول ضيوف شرف بدلاً من دولة واحدة، كما حصل في الدورة السابقة، حيث تمت استضافة الهند، أما هذا العام فستتم استضافة 3 تجارب ناجحة من 3 دول تنتمي كل منها إلى قارة مختلفة، الأولى إستونيا من أوروبا، باعتبارها الأفضل عالمياً في استخدام التكنولوجيا، والثانية كوستاريكا من أميركا اللاتينية كونها نموذجاً رائداً في جودة الحياة والاستدامة، والأخيرة نموذج أفريقي متفرد هي رواندا التي خرجت من أتون حرب أهلية طاحنة لتتحول في أعوام قليلة وتصبح الأفضل في الحوكمة، موضحاً معاليه أن نحو140 دولة سوف تشهد على أرض الواقع هذه التجارب الخلاقة.

واستعرض معالي القرقاوي 5 جوائز للقمة: الأولى جائزة أفضل وزير في العالم والتي شارك فيها جميع وزراء العالم، باستثناء دولة الإمارات لتحقيق الشفافية المطلقة، كاشفاً عن أن الوزير الفائز سيكون من آسيا، والثانية هي جائزة لتكريم الابتكارات التي تمكّن الحكومات من مواكبة التغيرات المتسارعة، والثالثة جائزة لأفضل تكنولوجيا مطبقة في الحكومات، وجائزة للجامعات، حيث سيشارك نحو 20 جامعة للتنافس في الجائزة، والأخيرة جائزة لأفضل فن عرض للبيانات، موضحاً معاليه أن القمة ستشهد انعقاد 16 منتدى و200 جلسة، فيما سيشارك 600 متحدث من رؤساء دول ومنظمات عالمية وخبراء ورجال أعمال، إضافة إلى 30 منظمة دولية، مثل منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والبنك الدولي، واصفاً معاليه إياها بأكبر تجمع عالمي، كما سيتم إطلاق 20 تقريراً خلال أعمال القمة و23 اجتماعاً على هامش القمة، فضلاً عن تقديم مركز الحكومات الخلاقة ومتحف المستقبل.

وقال معاليه، إن القمة ستطرح تساؤلات مهمة، تشتمل على: ما مستقبل التعليم، وما مستقبل الصحف، وما مستقبل البنية التحتية، وما مستقبل التكنولوجيا؟ ولا بد من الاستعداد لكل هذه التحديات والمتغيرات.

وكشف معالي القرقاوي، أثناء استعراضه أجندة الدورة السابعة، عن 16 قمة مصغرة «منتديات» تحت مظلة القمة، منها منتدى الشباب العربي لأهمية هذا الشريحة التي ركزت عليها الأمم المتحدة، حيث إن دور الشباب في القمة هو محوري، مستشهداً بمدى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على الشباب، وسيكون أيضاً منتدى السياسات العامة ومنتدى التغيير المناخي، لافتاً معاليه إلى أن جدول الإعلاميين سيكون مزدحماً؛ لذا لا بد من وجود فريق إعلامي لكل منتدى.

وأشار معاليه إلى أن الدولة تركز على المساعدات الإنسانية بالأخص الغذائية، قائلاً أن تفعيل المنتدى مهم جداً. ولفت معاليه إلى أن البشرية تعاني فشل الحكومات؛ لأنها ذات تكلفة عالية أمنياً وسياسياً واقتصادياً، ودورنا تهيئة الحكومات للمستقبل، وصنع متغيرات في مستقبل التعليم والصحة والتنقل وغيرها، مشدداً على ضرورة الاستعداد للمتغيرات من الآن، إذ إن الفرق بين الدول التي تواكب المتغيرات وتلك التي تهتم بهذا الشأن، سيكون شاسعاً.