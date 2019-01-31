4 مستشفيات بالدولة لزراعة الأعضاء

دبي (الاتحاد)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أنه تم اعتماد 4 مستشفيات في الدولة لزراعة الأعضاء بعد تقييمها من قبل الجهات المختصة خارجياً ومحلياً، وهي، مستشفيا كليفلاند، والشيخ خليفة في أبوظبي ومستشفى الجليلة للأطفال في دبي ومستشفى« السيتي هوسبتيل» في مدينة دبي الطبية، مشيراً إلى أن هناك بعض المستشفيات الأخرى المعتمدة لاستئصال الأعضاء، من بينها «القاسمي» في الشارقة ومستشفى الفجيرة ومستشفيا راشد بدبي والمفرق في أبوظبي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تأسيس مركز كمكتب في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بما يختص بزراعة الأعضاء، منوهة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية، الاستفادة من 44 عضوا بشريا وإنقاذ 44 حالة، منها 12 عضوا تم دعم المملكة العربية السعودية بها وهي زراعة قلب وكبد ورئتين وبعض حالات الكلى بدعم من الإمارات، مع زراعة 3 حالات زراعة قلب في الدولة، و7 حالات زراعة كبد، و4 حالات زراعة رئتين، وحالات أخرى لزراعة الكلية.

وأوضح الدكتور أمين الأميري، وكيل المساعد للسياسات الصحية والتراخيص الأميري، في تصريحات صحفية أمس، أن التطبيق الذكي الخاص بالتبرع بالأعضاء، يحتوي البرنامج على أربع مراحل، الأولى تسجيل المتبرعين بالأعضاء البشرية يتم في ثلاث خطوات سريعة في أقل من دقيقتين، ويتم كذلك الاستعلام عن هوية الشخص إلكترونياً بالتنسيق مع هيئة الإمارات للهوية، ولا بد من التأكد من هوية الشخص الذي قام بالتسجيل والتأكيد من قبل هيئة الإمارات للهوية، وأن الشخص الذي قام بالتسجيل صحيح، كما يقوم بالتوقيع إلكترونياً على طلبه، كما يقوم النظام بإبلاغ أحد أفراد أسرته ليكونوا على علم بالأمر.

وذكر أن المرحلة الثانية، هي تسجيل المرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء البشرية على مستوى الدولة، بينما المرحلة الثالثة تتعلق ببحث التطبيق الذكي عن المريض الذي يحتاج عضوا بشريا وكذلك إجراء الدراسة الذكية لنتيجة التوافق النسيجي بين المريض وبين المتبرع، والتطبيق هو الذي يقوم أيضاً باختيار المريض الذي هو بأمس الحاجة لزراعة أي عضو من الأعضاء البشرية دون أي تدخل بشري لمنع المحسوبيات.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر القانون رقم 5 لسنة 2016، وتحديداً في شهر أغسطس، من ثم تم تفعيل دور برنامج زراعة الأعضاء وإصدار قرار وزاري من وزير الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعريف الوفاة وتحديد المعايير الخاصة بهذا الشأن.

وبناء على ذلك تم تشكيل فريق على مستوى الدولة تحت إشراف قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص وتم الاجتماع بصورة مشتركة بسن القطاعين الحكومي والخاص، مع الاستعانة بالمركز السعودي لنقل وزراعة الأعضاء الذين قاموا بدعم هذا البرنامج في دولة الإمارات بشكل كبير.