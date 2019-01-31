حميد النعيمي يشيد بإنجازات حكومة عجمان الرقمية وجهود موظفيها

عجمان (وام)

أعرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، عن فخره واعتزازه وسعادته بالإنجاز الذي حققته حكومة عجمان الرقمية بحصولها على جائزة أوائل الإمارات لعام 2018 للأداء الحكومي والمبادرات المتميزة، متمنياً سموه تحقيق المزيد من التفوق والنجاح، وبذل الجهود للمحافظة على هذا الإنجاز والمستوى المتميز الذي وصلت إليه الحكومة الرقمية.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان - خلال زيارة وفد حكومة عجمان الرقمية في عجمان لسموه في مكتبه بالديوان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان - التهنئة إلى عهود شهيل، مدير عام الحكومة الرقمية وموظفيها، بمناسبة حصولهم على هذه الجائزة والإنجاز الكبير الذي حققته على مستوى الدولة.

ووصف سموه هذا الإنجاز بأنه ثمرة الاهتمام والدعم والمساندة الذي تلقاه كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية من قيادتنا الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بجهود الحكومة الرقمية وموظفيها، مؤكدا أن تحقيقهم هذا الإنجاز يدل على الأداء والتفاني، والحرص على التميز وتقديم أفضل الممارسات والمبادرات التي تحفز على ضرورة وجود خدمات رائدة ومتقدمة، وعلى مستوى عال في مجال الربط والتحديث المتواصل بين كل الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات، ما يسهل ويزيد التعاون ويسرع في تقديم الخدمات للشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين مع تلك المؤسسات في مجال التواصل التقني والتكنولوجي.

وتقدمت عهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على دعمهما الكبير وتشجيعهما ومساندتهما لموظفي الحكومة الرقمية، وحثهم على مواصلة نهج التميز والإبداع.

وأهدت «جائزة أوائل الإمارات» إلى صاحب السمو حاكم عجمان.