عمار النعيمي يطلع على سير العمل في «الحي التراثي»

عجمان (وام)

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بالجهود المبذولة من قبل دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لتطوير مناطقها عامة والمنطقة التراثية وسط المدينة بشكل خاص، حيث يجري حالياً تنفيذ مشروع الحي التراث في حرم متحف عجمان بالمنطقة القديمة وتبلغ تكلفته الإجمالية 20 مليون درهم، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 35 في المائة حتى الآن.

وأكد سموه خلال استقبال فريق العمل بالمشروع في مكتبه بديوان الحاكم أمس، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ضرورة توفير البنى التحتية اللازمة لجعل منطقة الحي التراثي منطقة جذب ووجهة سياحية على المدى القريب وفق رؤية واستراتيجية حكومة عجمان 2021 وإنجاز المشروع بموعده وتوفير البنى التحتية المتكاملة له مع المرافق العامة.

وقال إن حكومة عجمان وقيادتها الحكيمة تدعم كافة المشاريع التي تدفع عجلة التنمية والازدهار بالإمارة وتعمل على تنشيط الحركة السياحية ومن بينها مشروع تطوير الحي التراثي والذي يعتبر مشروعاً مميزاً يهتم بإبراز الهوية المميزة للإمارة واطلاع كل من تحط أقدامه فيها على الحياة التقليدية والعادات المتوارثة من الأجداد والآباء والتي تعد قيماً غالية علينا جميعاً.

وأشار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى أن إمارة عجمان تشهد اليوم نهضة عمرانية شاملة وطفرة متلاحقة في البناء الحديث مما يستوجب علينا أن نحافظ على أصالة المدينة ونعرف أبناءنا بعاداتنا الأصيلة ومعالمنا البارزة والمحافظة على معالم المدينة الحضارية والتراثية منها.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من فريق العمل برئاسة المهندس الدكتور محمد بن عمير المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة التخطيط والمساحة إلى سير العمل في مشروع الحي التراثي وسط المنطقة التراثية في إمارة عجمان والذي تنفذه الدائرة ضمن مشاريعها التطويرية في الإمارة والمراحل الكاملة للمشروع مع التصور المستقبلي له وما تم إنجازه وفق المخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع وما يعكسه من صورة حضارية معاصرة تجمع ما بين التراث والموروث والإرث والنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة.