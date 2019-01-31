حمدان بن راشد يستقبل قنصل كوريا الجنوبية في دبي

دبي (وام) استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أمس جيون يونغ ووك قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية في دبي، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد لدى الدولة.

وقد رحب سموه بالقنصل الكوري، متمنياً له النجاح في مهمته، والإسهام في تعزيز العلاقات التجارية والثقافية والسياحية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا. حضر اللقاء عدد من المسؤولين.

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