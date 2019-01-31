زيارة البابا تؤكد مكانة الإمارات في نشر قيم التسامح

سيد الحجار (أبوظبي)

أكدت معالي نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية للإمارات تمثل رسالة قوية تؤكد مكانة الإمارات العالمية دولة رائدة في نشر قيم التسامح، موضحة أن الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في استيعابها لمختلف الجنسيات والثقافات والديانات على أرضها، لتقدم تجربة رائدة في حماية الحريات والحقوق للمقيمين كافة في الدولة.

وقالت مكرم لـ «الاتحاد»، على هامش زيارتها للإمارات مؤخراً للمشاركة في مؤتمر «مصر بتقربلك» وافتتاح معرض عقارات النيل بأبوظبي، إن زيارة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف للإمارات، ولقاءه بابا الكنيسة الكاثوليكية، بحضور القيادات الدينية بدولة الإمارات، يؤكد اهتمام الإمارات بنشر قيم السلام والمحبة والتآخي، ويعكس نظرة العالم لمكانة الإمارات ودورها الرائد في احتضان مثل هذه اللقاءات التاريخية.

وأعربت مكرم عن تقديرها لدولة الإمارات عن دعوتها لزيارة الإمارات والمشاركة في المؤتمر، بحضور شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية، مؤكدة أن تنظيم مثل هذا المؤتمر في بداية العام الجديد اختيار موفق جدا، حيث إن هناك حاجة ملحة لتأكيد ثقافة التسامح وقبول الآخر. وأضافت: العالم في حاجة لمثل هذا المؤتمر الذي يسهم في التقريب بين الثقافات والديانات، ويعزز من فكرة الحوار وقبول الآخر.

وأكدت مكرم أن الإمارات توفر بيئة مثالية للتعايش المجتمعي وعدم التميز، مع وجود أكثر من 200 جنسية في الدولة، لافتة إلى اهتمام العالم حالياً بقيم التسامح الديني وتقبل الآخر، والانفتاح على الثقافات المختلفة.

وأكدت أن حضور قيادات دينية كبيرة من أنحاء العالم للإمارات يحمل رسالة مهمة بأهمية التقارب والتسامح، كما أن اختيار الإمارات لمثل هذا اللقاء يحمل الكثير من المعاني لمكانة الإمارات الرائدة في نشر مثل هذه القيم.

وأوضحت مكرم أن الإعلان عن عام 2019 في الإمارات باعتباره عاماً للتسامح، يؤكد مدى اهتمام الإمارات بنشر ثقافة التسامح، كما يرسخ مكانتها العالمية في نشر قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر، والانفتاح على الثقافات المختلفة.

وقالت: على المستوى الشخصي، أقمت سنوات عدة في الإمارات، ولمست شخصياً قيم التسامح على أرض الواقع، ومدى قبول الآخر، واهتمام الدولة بنشر ثقافة الحوار، وتقبل الآخر وحرية العبادات، ولهذا فعندما أتحدث عن قيم التسامح في الإمارات، فإنني أتحدث عن واقع.

وأضافت: وجود الكنائس والمعابد ودور العبادة، وحرية المقيمين بالدولة في ممارسة شعائرهم الدينية، وتوفير الحماية لهم واحتضانهم، يعكس بوضوح مستوى الحرية الدينية في الإمارات، ففي الإمارات يعيش المقيمون كافة من مختلف الجنسيات، والذين يعتنقون أدياناً متباينة دون تفرقة.

وأكدت مكرم أن الإمارات تعد بوتقة لانصهار مختلف الثقافات والديانات والجنسيات، فضلاً عن توافر الأمن والأمان، يجعلها محل إشادة وتقدير من العالم.

وأوضحت مكرم أن انتشار قيم التسامح، وتوافر الأمان، جعلا الإمارات المكان المفضل للعيش لدى الكثيرين من مختلف دول العالم، موضحة أن الإمارات كان لها السبق كأول دولة تدشن وزارة للتسامح، وتخصص عاماً للتسامح. يذكر أن العاصمة أبوظبي تصدرت قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم، بحسب الموقع الإلكتروني نومبيو الذي يستند في إصدار تقاريره إلى قاعدة بيانات ومعلومات هي الأضخم، وتتضمن تفاصيل عن الحياة والمعيشة بها، حيث تفوقت أبوظبي على 300 مدينة حول العالم، من بينها طوكيو وبازل وميونخ وفيينا، إذ ارتفع مؤشر الأمان لديها من 86.46 نقطة خلال النصف الأول من عام 2017 إلى 88.26 نقطة، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018.

جمال سند السويدي: المراكز البحثية ترسخ قيم التسامح

أكد سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، دور جميع المراكز البحثية والمؤسسات ذات الصلة بالتركيز على ترسيخ قيم التسامح في نفوس الأفراد والمجتمعات والمؤسسات.

وفي كلمته الترحيبية، خلال ندوة استضافها المركز أمس الأول تحت عنوان «الإمارات وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش محلياً وعالمياً»، قال سعادته «إن تنظيم هذه الندوة يواكب توجيهات القيادة الرشيدة باعتماد مجموعة من المبادرات والمساهمات البحثية والدراسات المتخصصة في مجال التسامح، بهدف تعزيز تلك القيم في المجال الثقافي والديني والاجتماعي، حيث يسعى المركز من خلال هذه الفعاليات التي تجمع نخبة من الباحثين والمتخصصين والمهتمين في مجالات التسامح والتعايش إلى تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل عام 2019 عاماً حافلاً بالمبادرات الفكرية والثقافية والإعلامية التي تجسد قيم التسامح على مستوى العالم. وكان المركز قد نظم الندوة في «قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، بمقره في أبوظبي، في إطار تفاعلّه مع مبادرة «عام التسامح»، بهدف تعزيز دور الإمارات عاصمةً عالمية للتعايش والتلاقي الحضاري.

وأشار سعادته إلى أن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «إن المجتمعات التي تؤسَّس على قيم ومبادئ التسامح والمحبة والتعايش هي التي تستطيع تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية، وترتقي بطموحات وإنجازات أوطانها في مسيرتها نحو المستقبل»، إنما تؤكد ضرورة أن تقوم جميع المراكز البحثية والمؤسسات ذات الصلة بالتركيز على ترسيخ قيم التسامح في نفوس الأفراد والمجتمعات والمؤسسات.