الإمارات تنجز 4 محطات للمياه بالطاقة الشمسية في كسلا

كسلا - السودان (وام)

نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروعات تنموية في محلية غرب كسلا، بإنشاء 4 محطات للمياه، فيما تم توقيع 10 عقود بأمانة حكومة كسلا لتنفيذ 10 آبار للمياه الصالحة للشرب، فيما يجري الاستعداد لإنشاء محطات نيلية من نهر عطبرة لحل مشكلة العطش لدعم مشاريع استقرار وتوطين الرحل.

وقام ديوان ولي عهد أبوظبي بتمويل المشاريع التنموية، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وافتتح حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، أمس الأول، المحطات الأربع تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق (بركات، وأبوطلحة، والعالمية، ودريهيش) في محلية ريفي غرب كسلا لتغطية ما يقارب 150 ألف نسمة في إطار توطين الرحل من قبيلة الرشايدة، وحل مشكلة العطش، تنفيذاً لبرنامج «زيرو عطش» الذي يهدف لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وقال السفير الجنيبي، إن هذا المشروع التنموي يأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، واستكمال مسيرة الخير والعطاء الإنساني التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف لتخفيف المعاناة عن المواطنين السودانيين في ولاية كسلا في ندرة المياه الصحية.

وقال إن إنشاء المحطات جاء تلبية وتضامناً مع الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السكان في ولاية كسلا السودانية، مشيراً إلى أنه تمت دراسة ظروفهم واحتياجهم الفعلي لهذه المحطات التي ستكون بلا شك نواة لتنمية المنطقة في مجالات عديدة.

وأكد أن المشروع يتميز بالحفاظ على البيئة والاستدامة، من خلال تسخير الطاقة الشمسية في استخراج الماء من الآبار، والحرص على زيادة عدد المحطات إلى 10 محطات جديدة منتشرة في مختلف مناطق السودان بعد توقيع مع الشركة المنفذة للمشروع ضمن الخطة المستقبلية لتخدم شريحة أكبر من المواطنين السودانيين، وتوفير المياه بطريقة صحية بعيداً عن التحديات التي تواجه المناطق الريفية من ندرة المياه.

وأعرب آدم جماع آدم والي ولاية كسلا عن سعادته بهذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه والذي سيمد المنطقة بالماء العذب، في ظل شح الماء وحاجة الأهالي للماء للشرب وللمواشي، مقدماً شكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أن إنشاء هذه المحطات بادرة طيبة في توفير بيئة مناسبة، من خلال توفير المياه الصحية التي تقلل تكاليف الماء بشكل كبير، مما يساهم في استقرار أهالي المنطقة والبدو الرحل، مما ينعكس على المجتمع من رفع المستوى الاجتماعي والتعليمي، إضافة إلى تطبيق المحطات افضل المعايير في استخراج الماء بالطريقة المستدامة من دون استخدام الأساليب القديمة والتقليدية لاستخراج المياه الجوفية. من ناحيته، أكد وزير البني التحتية والتخطيط العمراني مجذوب أبو موسى مضي حكومة الولاية قدما في تنفيذ برنامج «زيرو عطش»، وحل مشكلة انعدام المياه في الولاية كافة، وكشف عن 28 دراسة لآبار جاهزة لدعم استقرار الرحل.