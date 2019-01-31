6500 وظيفة وبرنامج تدريبي في ختام «توظيف 2019»

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

كشفت إدارة معرض توظيف 2019، الذي اختتم فعالياته أمس، أن عدد فرص العمل والتدريب التي أتاحها المعرض للمواطنين والمواطنات بلغت 6500 وظيفة شاغرة في 111 جهة حكومية وخاصة وشبه حكومية في مختلف التخصصات الفنية والتقنية والمحاسبية والإدارية في مختلف القطاعات بسوق العمل. وشهد المعرض على مدار ثلاثة أيام حضورا كبيرا من المواطنين والمواطنات، وقدرته إدارة المعرض بنحو 20 ألف زائر من المواطنين (نصفهم من الإناث)، حيث قدموا للعمل في الجهات المشاركة والاستفادة من البرامج التدريبية المعروضة.

وشهد اليوم الثالث عدة ندوات شملت أهمية إدارة المشتريات وأهمية التعليم لتحقيق التطور والازدهار والوظائف الإدارية في جامعة نيويورك أبوظبي، إضافة إلى ندوة بعنوان «كيف تعزز حياتك المهنية باستخدام التكنولوجيا».

وقال جمعة خليفة الكعبي مدير قسم الموارد البشرية في حديقة حيوان العين: لدينا وظائف شاغرة عرضناها خلال المعرض، ونحتاج فيها لوجود الكفاءات المواطنة، ومنها الإرشاد وضابط وسائل التواصل الاجتماعي وطبيب بيطري وفني مختبر وطبيب طيور، والإدارة تركز على رفع نسب المواطنين حيث تبلغ معدلات التوطين 57% في العام الجاري 2019 ويعمل لدينا 620 مواطنا ومواطنة، بعد أن كانت نسبة المواطنين 12% في عام 2010.

قطاع الفنادق

وشهد جناح دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي إقبالا من المواطنين، وقالت المواطنة خديجة راشد الشحي: أنا حديثة التخرج من الإرشاد السياحي وأبحث عن وظيفة في تخصصي، وأعتقد أن هذا القطاع مهم ومن السهل تحقيق التطور فيه، وقال المواطن حمد سيف المهيري: إنني من حملة الثانوية العامة في عام 2015 وأكمل دراستي في مجال إدارة الأعمال، وقطاع السياحة والفنادق يتطلب مهارات وخبرات كنت قد حصلت عليها من خلال فترات تدريبية سابقة من عملي في أحد الفنادق.

وأشار جامني ويكرماسينغهي مدير إدارة الموارد البشرية في فنادق روتانا إلى أن تدريب المواطنين أمر أساسي، ونقدم برنامج «دروب» للتدريب الوظيفي الذي يسمح لمن يدرسون بالعمل لبعض الوقت 5 ساعات يوميا، كما لدينا هدف أن يصل عدد المتدربين إلى 100 متدرب سنويا، علاوة على توفير الحوافز والعلاوات الخاصة بالمواطنين.

وقال محمد العبري مسؤول العلاقات العامة في فندق روتانا: نركز على توظيف المواطنين وفي اليوم الأخير عقدنا مقابلات تزيد عن 30 مواطنا ومواطنة، ومن جانبه، لفت حسن طاهر ممثل لفندق أبراج الاتحاد: أجرينا لقاءات مع 257 مواطنا ومواطنة، ووجدنا أن لديهم حماسا للعمل في قطاع الفنادق، وأضاف أن عمل المواطنين في الفندق لا يقتصر على تقديم خدمات فندقية وحسب، لكن أيضا يضع على المواطنين نقل الثقافة وتوضيح العادات والتقاليد الإماراتية، حيث إن النزلاء والضيوف لدينا من أكثر من 75 دولة ولديهم شغف للتعرف على الثقافة الإماراتية.

«أبوظبي للإعلام» والعمل التلفزيوني

استضافت شركة «أبوظبي للإعلام» ندوة بعنوان «متطلبات إنتاج المحتوى الإخباري في التلفزيون» قدمها الدكتور عباس مصطفى صادق، وقال فيها: إن التقرير التلفزيوني يعكس القدرة على إيصال الفكرة بمدة زمنية قصيرة، متناولا العناصر الرئيسة التي يجب على المحرر الالتفات إليها في أثناء كتابة التقارير الإخبارية.

وأضاف أن المتقدم للوظائف في حقل الإعلام عليه إدراك أنواع الأخبار المتلفزة مثل خبر الفيديو، وخبر الصورة، وكذلك الخطوات التي يجب اتباعها في إنتاج التقرير التلفزيوني، والمهارات المطلوبة من القراءة والإلقاء لوصف التقرير الإخباري التلفزيوني.