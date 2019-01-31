«سند» يستقطب 200 خريج وخريجة لتأهيلهم لسوق العمل

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

تمكن برنامج «سند» بكليات التقنية العليا في العام الأكاديمي الماضي 2017-2018 من استقطاب نحو 200 خريج وخريجة بهدف إعدادهم وتأهيلهم وظيفياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للعمل في الكليات بعقود مؤقته لمدة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر، ومنحهم شهادة خبرة تدعم فرص توظيفهم في مختلف مؤسسات العمل لمساعدتهم في تجاوز عقبة «غياب الخبرة» لدى الخريجين الجدد.

وكانت الكليات قد بدأت هذه المبادرة مستهدفة بالدرجة الأولى الخريجين الجدد، وحظي البرنامج بإقبال جيد، وتم استقطاب الخريجين المتقدمين على دفعات، وتم منح كل من أتم فترة العمل المؤقتة بالتزام ونجاح شهادة خبرة، كما تنافس المنتسبون في إثبات كفاءاتهم، وتمكن 18 منهم من الحصول على فرص توظيف بعقود دائمة في الكليات، بينما حظي آخرون بفرص عمل في مؤسسات وجهات أخرى، ويوجد حالياً (47) خريجاً وخريجة منتسبين ضمن البرنامج بعقود عمل مؤقتة.

وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، لـ «الاتحاد» أهمية مبادرة «سند» في دعم سياسة التوطين، ومنح الخريجين الجدد من الكفاءات الوطنية فرصة تطوير مهاراتهم وخبراتهم الوظيفية بما يدعم توظيفهم في مختلف مؤسسات العمل، وأولها الكليات، مشيراً إلى أن الكليات فخورة بالكوادر الوطنية التي تم تعيينها لدى الكليات، سواء بعقود عمل دائمة أو مؤقتة.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالله المهيري، نائب مدير المجمع للخدمات المساندة: «يحصل كل من ينتسب لبرنامج «سند» عقب اجتيازه للمقابلة وتحقيقه لمعايير التوظيف، على عقد عمل مؤقت مدته من 3 إلى 6 أشهر، ليعمل كموظف رسمي يقوم بأداء المهام والواجبات الوظيفية كافة، وذلك مقابل مكافأة مالية، وعقب انتهاء مدة العقد يحصل الخريج على شهادة خبرة مهنية تفتح أمامه فرص التوظيف في سوق العمل، مع منحه أولوية للتعيين في الكليات».

وأضاف، أن البرنامج استقطب حتى الآن ما يقارب 200 منتسب منذ انطلاقه، وذكر أن «سند» انطلق بـ 39 خريجاً وخريجة، واليوم الأعداد في تزايد، بما يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه.

تجارب من سند

ذكرت موزة المهيري، خريجة كليات التقنية والتي تعمل حالياً «بعقد دائم» في إدارة الاتصال بالكليات، أنها التحقت ببرنامج «سند» بعقد مؤقت، وعملت على مدى 6 أشهر في إدارة الاتصال، واكتسبت خبرة جيدة لأنها تعمل كأي موظف عادي من حيث الالتزام بساعات الدوام الرسمية والتكليف بمهام ضمن إدارة الاتصال تتعلق بالاتصال الداخلي والمشاركات الخارجية للكليات، وتمكنت من إثبات ذاتها والحصول على عقد عمل دائم.

وقالت الخريجة زينب تيماس، تخصص اتصال تطبيقي والتي انضمت لبرنامج «سند» حديثاً، إنها عرفت عن المبادرة من خلال رسائل عبر البريد الإلكتروني المرسلة من الكليات للخريجين، والبرنامج يمنحنها الفرصة للعمل واكتساب المهارات المهنية من خلال معايشة واقع العمل، ومن ثم الحصول على شهادة خبرة بعد إتمام فترة العقد المؤقت.