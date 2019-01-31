انطلاق فعاليات «المرح للصحة واللياقة» في العين بمشاركة طلابية موسعة

العين (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبمشاركة مجتمعية وطلابية موسعة تشمل «أصحاب الهمم»، دشن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أمس، فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان «المرح للصحة واللياقة 2019» التي تتضمن خدمات صحية وأنشطة رياضية وترفيهية عديدة، تستمر يومين في حديقة الحيوانات بالعين، بمشاركة متميزة من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة الراعي الرسمي للمهرجان الذي تتواصل فعالياته بمختلف إمارات الدولة حتى 23 فبراير المقبل.

وقال مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، رئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة مؤسسة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات عضو المجلس، إن الدورة الجديدة من المهرجان تقام تحت شعار «في كل إعاقة طاقة»؛ بهدف التركيز على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة ابتكار المبادرات والبرامج المجتمعية التي تساهم في تفعيل وتنمية دور «أصحاب الهمم» في النهضة الحضارية والصناعية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة في حاضرها ومستقبلها.

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة والجهود المشهودة التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن الارتقاء الدائم بمنظومة «أصحاب الهمم»، باعتبارهم ثروة وطنية حقيقية قادرة على المشاركة بقوة في صناعة مستقبل الدولة. وقال عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، إن مجلس الإدارة برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان يدعم الجهود كافة نحو التميز، وهي تواصل مسيرتها نحو تحقيق أهدافها السامية وتأدية رسالتها النبيلة المنبثقة من مدرسة المبادئ الإنسانية والاجتماعية والتنموية الراسخة، معرباً عن سعادته بمشاركة المؤسسة في هذا المهرجان لما له من فوائد لأبنائنا وبناتنا أصحاب الهمم منتسبي المؤسّسة، بما يمثل نقلة نوعية في حياتهم، ويساهم في منح أولياء الأمور الثقة في قدرات أبنائهم.

ودعا علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان جموع المواطنين والمقيمين من الفئات العمرية كافة للاستفادة من الخدمات الصحية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية المصاحبة للمهرجان، لافتاً إلى أن حديقة الحيوان في العين تقدم خصماً 50% على تذاكر الدخول، خلال يومي المهرجان في العين. يشار إلى أن مشاركة المؤسسة تتضمن عرضاً عن برامج العلاج بركوب الخيل الذي تطبقه المؤسسّة في المركز الوحيد على مستوى دولة الإمارات التابع لها، من خلال جلسة صغيرة تشرح طرق العلاج المستخدمة، كما يقدم فريق العلاج بالمؤسسة شرحاً لجلسات علاجية لتوعية الزوار، ويعرض الطلاب أصحاب الهمم منتسبو مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني، من خلال المقهى العضوي، منتجات المركز من الخضار العضوي.

وضمن جناح المؤسسة بالمهرجان، تشارك المواطنة هدى محمد الكعبي - 29 عاماً- متحدية شللها الرباعي - وهي طالبة في قسم التأهيل المهني في مركز العين للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة، حيث تجسد حلمها في مشروع خاص بها، حيث تستخدم في الرسم جهازاً لتتبع النظر مدمجاً ببرنامج حسي يُظهر ما ترسمه بشكل واضح وجميل، لتحويل ما ترسمه إلى لوحات فنية تشارك من خلالها في مختلف المعارض، حيث تعرض لوحاتها التي تتم طباعتها على بطاقات ودفاتر وأكواب للبيع، ليلقى ذلك رواجاً كبيراً وتشجيعاً لها على مواصلة طاقاتها الإبداعية.