اليوم .. انطلاق الدورة التاسعة من «أبوظبي للعلوم» بمشاركة 200 مبتكر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أبوظبي للعلوم 2019، والذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، حتى 9 فبراير المقبل، بمشاركة 200 مبتكر وحضور 27 ألفا و300 طالب وطالبة ويتضمن فعاليات متنوعة في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، تحت شعار «اكتشف ابتكر حفز إبداعك».

ويعد المهرجان، أحد أكبر مهرجانات العلوم في المنطقة، حيث يهدف إلى تطوير رأس المال البشري في قطاعي العلوم والتكنولوجيا، تماشياً مع خطة أبوظبي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات، ويساهم مهرجان أبوظبي للعلوم بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في نشر الابتكارات التي تدعم تطلعات إمارة أبوظبي، ومئوية الإمارات 2071.

وتنظم دائرة التعليم مهرجان أبوظبي للعلوم 2019 خلال شهر الإمارات للابتكار، كما تنظم دائرة التعليم والمعرفة مبادرة مبتكر 2019 كجزء من الفعاليات المصاحبة لمهرجان أبوظبي للعلوم، وذلك بهدف تحفيز أفراد المجتمع، ورواد الأعمال والمبتكرين، والجهات الحكومية، والأكاديمية، والقطاع الخاص لتحويل أبوظبي إلى وجهة رئيسية للابتكار، للمساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات للابتكار التي تسعى إلى الوصول بمكانة دولة الإمارات إلى أفضل دول العالم في مجال الابتكار.

ورش تفاعلية

يصاحب المهرجان 95 ورشة عمل تفاعلية ونشاطا علميا في كل من مدينة أبوظبي والعين والظفرة. كما تمت مضاعفة مساحة المهرجان هذا العام لتصل مساحته إلى 35 ألف مربع، ويتكون المهرجان حسب جولة قامت بها «الاتحاد» من 4 خيام رئيسية تتضمن الخيمة الأولى: ورش عمل سفاري الادغال ومصنع الأدغال والدائرة الكهربائية ومتجر التفكيك وتصميم ثلاثي الأبعاد، و«طباعة وأقلام» ومن بينها طباعة صور وأشكال على الملابس وتتضمن كل ورشة تعريفاً بطريقة عمل كل قلم من الأقلام والسن المسموح به للاستخدام والأعمار في هذه الورش من 9 سنوات فما فوق.

وتعد ورشة الأدغال مهمة للطلبة حيث يعتادون على أصوات الحيوانات من خلال أجهزة مزودة بالأصوات المختلفة مع صدى وإعطاء متعة للأطفال والزائرين، إضافة إلى ورش الأطفال المنقبين وطائرات الليزر والتنفس بسهولة والتنقيب عن الديناصورات من خلال مجسمات مصنعه من الفايبر جلاس وهي مخصصة للأطفال من 5 سنوات فما فوق بهدف تحفيز الصغار وتنشئتهم على كيفية التنقيب.

كما تضم الفعاليات ورشة عمل باسم الميكانيكي الصغير وهي عبارة عن مجموعة من محركات السيارات لعمر من 8 سنوات بهدف تعريف الطلبة على كيفية إصلاح الأعطال وتفكيك المحركات وإعادة تركيبها باستخدام الأدوات الموجودة تحت إشراف مختصين وتتضمن محركات خاصة بجز الأعشاب ومحركات السيارات.

كما يتضمن ورشة المومياء لعمر من 8 سنوات فما فوق بهدف منح الطلبة الفرصة للتعرف على المومياء وكيفية الحفاظ عليها وإعطائهم لمحة تاريخية بشكل عام عن تقنيات التحنيط والفحص الخاص بمعرفة العمر والنوع وسبب الوفاة، ومن ورش المهرجان، ورشة الكهربائي الصغير والطباعة التصويرية والفرشاة الذكية وورشة سبل النجاة.

فعاليات متنوعة

وأكدت الدائرة أنه من المتوقع أن يزور المهرجان 120 ألف شخص، وذلك لفعالياته المتنوعة، ومنها:

70 ورشة عمل و7عروض، و6 عروض تفاعلية، و6 عروض جوالة، في أبوظبي ومن المتوقع حضور 19,200 طالب وطالبة، مضيفة: وفي حديقة الجاهلي بالعين سيتم تنظيم 20 ورشة عمل، 3 عروض تفاعلية، وعرض متجول، ومن المتوقع حضور 6,500 طالب وطالبة، وفي منطقة الظفرة «سيتي مول» سيتم تنظيم 5 ورش عمل، وعرض متجول، ومن المتوقع حضور 1,600 طالب وطالبة، ويستقبل المهرجان زواره من الأحد إلى الخميس من الـ 4 عصراً وحتى 10 مساءً، أما يوما الجمعة والسبت فمن 2 ظهراً حتى 10 مساءً.