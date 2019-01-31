الامارات | «طيران شرطة أبوظبي» تنفذ 1358 طلعة العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران شرطة أبوظبي» تنفذ 1358 طلعة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «طيران شرطة أبوظبي» تقدّم خدمات مجتمعية وإنسانية. من المصدر

نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية، 1358 طلعة جوية العام الماضي، منها 503 مهام شرطية، و491 تدريبية، و74 للإسعاف الجوي، و289 طلعة للمهام الأخرى، ومهمة واحدة للبحث والإنقاذ.

وقال مديرالإدارة، العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، إنه تم تنفيذ مبادرات من أبرزها «شكراً محمد بن زايد»، و«طيار المستقبل»، والمشاركة في فعاليات مختلفة منها معرض أبوظبي للطيران الخاص 2018، والاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، واستضافة طلاب مدرسة الإمارات الوطنية، وأصدقاء الشرطة، وتحقيق أمنيات عدد من أصحاب الهمم.

وأشار إلى زيارة المرضى في المستشفيات، للمشاركة في مختلف الفعاليات والتعريف بدورها والخدمات التي تقدمها للجمهور.

وأفاد نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، العقيد طيار عبيد محمد الشميلي، بأن عدد الدورات العام الماضي بلغت 60 دورة تدريبية منها 30 في الطيران التشبيهي وست في طيران العدادت التأسيسية، وواحدة لمدرب طيار، وأربع للطيران التكتيكي، وواحدة تحويلية لطيارة، وتسع لطب الطيران.

كما تم تنظيم دورة واحدة لكل من: (سلامة الطيران، والملاح، والمراقب، إدارة الطيار)، وثلاث لنظام إدارة الطيران.

يشار إلى أن «طيران شرطة أبوظبي» تقدم خدمات مجتمعية وإنسانية، في إنقاذ الأرواح، وتقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية ومصابي الحوادث المرورية ونقلهم ضمن زمن الاستجابة إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وتستخدم مروحيات مجهزة بأحدث المعدات المتطورة، والكادر البشري من الطيارين والأطقم الطبية، وهم على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية.