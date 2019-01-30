هزاع بن زايد يحضر العرس الجماعي الثالث لأبناء منطقة المشرف

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. شهد مساء اليوم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العرس الجماعي الثالث لأبناء منطقة المشرف، بمشاركة 16 عريساً.

كما شهد العرس الجماعي الذي أقيم في مجلس المشرف بأبوظبي سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

وهنأ سمو الشيوخ العرسان وأهاليهم بهذه المناسبة، متمنين لهم حياة أسرية سعيدة تنعم بالترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.

من جانبهم، عبّر العرسان وأهاليهم عن شكرهم وتقديرهم للفتة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرعايته ودعمه للأعراس الجماعية، كما عبّروا عن سعادتهم وفرحتهم بتشريف وحضور سمو الشيوخ أفراحهم.

كما حضر العرس معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة سيف علي القبيسي، المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين بالديوان، وعدد من المسؤولين وأقارب العرسان، وجمع غفير من أبناء منطقة المشرف والمواطنين.

وتضمن العرس العديد من الفعاليات الشعبية والتراثية التي شارك فيها عدد من الحضور.