الإمارات تنفذ 4 محطات للمياه في كسلا بالسودان وتبدأ تنفيذ 10 آبار أخرى

نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروعات تنموية في محلية غرب كسلا بإنشاء 4 مضخات بسعة تخزينية تقارب نحو 400 متر مكعب يستفيد منها ما يزيد على 20 ألف شخص فيما تم توقيع 10 عقود بأمانة حكومة كسلا لتنفيذ 10 آبار للمياه الصالحة للشرب ويجري الاستعداد لإنشاء محطات نيلية من نهر عطبرة لحل مشكلة العطش لدعم مشاريع استقرار وتوطين الرحل.

وقام ديوان ولي عهد أبوظبي بتمويل المشاريع التنموية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وافتتح سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، أمس الثلاثاء، 4 محطات مياه للشرب في مناطق بركات، وأبوطلحة، والعالمية، ودريهيش في محلية ريفي غرب كسلا بسعات تخزينة تتراوح بين 15 و16 متراً مكعباً لتغطية ما يقارب 150 ألف نسمة تعمل بالطاقة الشمسية في إطار توطين الرحل من قبيلة الرشايدة وحل مشكلة العطش تنفيذاً لبرنامج "زيرو عطش" الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية.

وقال سعادة حمد محمد حميد الجنيبي إن هذا المشروع التنموي يأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين واستكمال مسيرة الخير والعطاء الإنساني التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف لتخفيف المعاناة عن المواطنين السودانيين في ولاية كسلا في ندرة المياة الصحية.

وقال الجنيبي إن إنشاء المحطات جاء تلبية وتضامنا مع الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السكان في ولاية كسلا السودانية، مشيراً إلى أنه تمت دراسة ظروفهم واحتياجهم الفعلي لهذه المحطات التي ستكون بلا شك نواة لتنمية المنطقة في مجالات عديدة.

وأكد أن المشروع يتميز بالحفاظ على البيئة والاستدامة من خلال تسخير الطاقة الشمسية في استخراج الماء من الآبار والحرص على زيادة عدد المحطات إلى 10 محطات جديدة منتشرة في مختلف مناطق السودان بعد توقيع مع الشركة المنفذة للمشروع ضمن الخطة المستقبلية لتخدم شريحة أكبر من المواطنين السودانيين وتوفير المياة بطريقة صحية بعيداً عن التحديات التي تواجه المناطق الريفية من ندرة المياة.

من جانبه، أعرب سعادة آدم جماع آدم والي ولاية كسلا عن سعادته بهذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه والذي سيمد المنطقة بالماء العذب في ظل شح الماء وحاجة الأهالي للماء للشرب وللمواشي، مقدماً شكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أن إنشاء هذه المحطات بادرة طيبة في توفير بيئة مناسبة من خلال توفير المياة الصحية التي تقلل تكاليف الماء بشكل كبير مما يساهم في استقرار أهالي المنطقة والبدو الرحل مما ينعكس على المجتمع من رفع المستوى الاجتماعي والتعليمي بالإضافة إلى تطبيق المحطات أفضل المعايير في استخراج الماء بالطريقة المستدامة بدون استخدام الأساليب القديمة والتقليدية لاستخراج المياه الجوفية.

من ناحيته، أكد وزير البني التحتية والتخطيط العمراني مجذوب أبو موسي مضي حكومة الولاية قدماً في تنفيذ برنامج "زيرو عطش" وحل مشكلة انعدام المياه في الولاية كافة وكشف عن 28 دراسة لآبار جاهزة لدعم استقرار الرحل.