بلدية مدينة أبوظبي تنظم "أسبوع الابتكار" من 1 - 9 فبراير المقبل

بلدية مدينة أبوظبي 30 يناير 2019 :

تنظم بلدية مدينة أبوظبي "أسبوع الابتكار" تحت شعار ( بلدية مدينة أبوظبي تبتكر) في مقرها الرئيسي – شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - أبوظبي، حيث تبدأ فعاليات وبرامج الأسبوع في 1 فبراير المقبل 2019 وتستمر حتى التاسع من الشهر ذاته، في حين سيتم الافتتاح الرسمي للفعالية في الثالث من فبراير 2019 .

وتأتي هذه الفعالية تطبيقا لاستراتيجية بلدية مدينة أبوظبي في مجال تعزيز القدرات الإبداعية والابتكارية لفريق عملها، وبالوقت ذاته الاستفادة من التجارب الناجحة لدى الشركاء الاستراتيجيين، وتوظيف هذه الإبداعات والأفكار في الارتقاء بخدمات البلدية وتحسين الأداء وتحقيق السعادة لجميع أفراد المجتمع والشركاء.

وأوضحت البلدية أن أسبوع الابتكار حافل بالفقرات والفعاليات والبرامج الثرية حيث تبدأ خلال أيام الجمعة والسبت الموافقة لـ (2-1 8- 9 من فبراير) وستقيم البلدية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات ورشة "الهاكاثون"، وهي عبارة عن تكوين فرق عمل مصغرة مكونة من 4-6 أشخاص يمثلون مختلف فئات وشرائح المجتمع كافة من موظفين، وطلاب جامعات، وطلبة مدارس ثانوية، وموظفين، ورواد أعمال ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات وغيرهم، للعمل على تطوير حلول وأفكار في المجالات التي يحددها الهاكاثون ، وسيكون موضوع الورشة تحت عنوان " إنشاء رؤية جديدة لمنتزهات المدينة"، وسيستمر البحث والعصف الذهني بين الفرق لمدة 24 ساعة بمعدل 12 ساعة في اليوم الواحد وذلك في المبنى الرئيسي لبلدية مدينة أبوظبي، وفي نهاية اليوم الثاني سيتم الإعلان عن الفريق الفائز بالفكرة الابتكارية وتوزيع الجوائز القيمة والمقدمة من بلدية مدينة أبوظبي للفريق الفائز .

كما سيشهد يوم الافتتاح الرسمي لأسبوع الابتكار ببلدية مدينة أبوظبي والمصادف ليوم الأحد 3 فبراير المقبل الساعة العاشرة صباحا تكريم الشركات والموظفين الفائزين الذين قدموا المشاريع والأفكار الابتكارية في "ثلاثاء الابتكار" للعام 2018 ، وكذلك تكريم الجهات الحكومية والفائزة في مجالات الابتكار ، كما ستتخلل هذا اليوم 3 ندوات وورش عمل ومحاضرات متخصصة في مفاهيم الابتكار والإبداع .

وأشارت البلدية أنها وبالتزامن مع أسبوع الابتكار ستقيم معرضا داخليا، حيث يقوم العارضون من الشركات بعرض المشاريع المستقبلية والمبتكرة لديهم، وقد وصل عدد الشركات المسجلة للمشاركة في المعرض 12 شركة.

ونوهت البلدية أن الساحة الخارجية للبلدية والمطلة على شارع الشيخ زايد بن سلطان ستضم الخيام المفتوحة للجمهور، حيث ستكون الخيمة الرئيسية مكاناً ومنصة لعرض المشاريع المبتكرة التي تقوم البلدية بتنفيذها مع المشاريع المستقبلية أيضا، إلى جانب الخيمة الثانية والمخصصة للشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لعرض مشاريعهم المستقبلية وابتكاراتهم.

على الصعيد ذاته يحفل أسبوع الابتكار في بلدية مدينة أبوظبي بالعديد من الفعاليات من محاضرات وستشهد الخيمة الرئيسية للفعالية محاضرات تحت عناوين مختلفة منها " المدن الذكية،المنارة الذكية، العلم الأزرق، سمارت هب، مختبر وحديقة الابتكار، نظم المعلومات الجغرافية، المعرفة والابتكار.

كما يستعرض أسبوع الابتكار عددا من الاتجاهات الإبداعية والابتكارية مثل: المدن الذكية، الحلول السحابية الذكية (اتصالات)، ريادة الأعمال، المختبر والحديقة الذكية (بلدية مدينة أبوظبي)، "إصرف صح" (مؤسسة الإمارات)، 5 جي والمستقبل الرقمي للتكنولوجيا (أريكسون)، المدن الذكية والتخطيط الجيومكاني، قصص النجاح في الابتكار الحكومي، المدن الذكية وإدارة الطاقة، "المنصة الرقمية الذكية – إن إكس إن "، البيانات الضخمة "إيه دي إكس بي"