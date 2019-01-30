اللاعبون المشاركون في البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف برعاية SBIA مستعدون لتعزيز انتشار...

كشف ثلاثة من أكبر الأسماء في عالم الجولف على الصعيد الدولي عن عزمهم توسيع رقعة انتشار اللعبة في المملكة العربية السعودية وخارجها في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لاستضافة الدورة الافتتاحية من البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف برعاية SBIA.

وفي معرض حديثه قبل انطلاق أحدث محطات الجولة الأوروبية في نادي الجولف ’رويال غرينز‘ هذا الأسبوع، أعرب المصنف الخامس عالمياً برايسون ديشامبو عن سعادته البالغة بأن يكون جزءاً من هذا التاريخ الجديد الذي سيكتب على أرض المملكة.

وقال ديشامبو الذي اقتنص لقبه الدولي الأول بعد فوزه ببطولة ’أوميجا دبي ديزرت كلاسيك‘ الأسبوع الماضي: "يسعدني ويشرفني للغاية أن أشارك في أولى محطات الجولة الأوروبية على الإطلاق في المملكة العربية السعودية. يعتبر تطوير هذه اللعبة وتوسيع رقعة انتشارها وزيادة عدد ممارسيها أمراً مذهلاً، وتعدّ هذه البطولة أحد الأسباب التي تدفعنا لمواصلة هذه الجهود".

وخلال اليوم الافتتاحي للبطولة، سيستهل ديشامبو مشواره في البطولة في تمام الساعة 12:35 ظهراً مطلقاً كرته نحو الحفرة الأولى التي تبعد 361 ياردة وبمعدل يبلغ 4 ضربات، جنباً إلى جنب مع نجمي كأس ’رايدر‘ الأوروبيين إيان بولتر وثوربيورن أولسن.

ويشكل اللاعب بروكس كويبكا عقبة صعبة في طريق كل من جارسيا وديشامبو نحو تحقيق مجد جديد على أرض المملكة. وشدد اللاعب المصنف الثاني عالمياً على أن نادي الجولف ’رويال غرينز‘يمثل بيئةً مثاليةً لاستضافة نخبة عالمية من لاعبي الجولف تضم أول ثلاث لاعبين على لائحة التصنيف العالمي و4 من المصنفين الخمسة الأوائل.

وقال كويبكا: "يبدو ملعب الجولف جميلاً للغاية وفي حالة فنية جيدة. تتواجد مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين هنا وأعتقد بأن هذه البطولة ستكون رائعةً بحق. لقد أحببت التواجد هنا في المملكة إلى حد كبير، وأكاد أجزم أن هذه البطولة ستشهد تنافساً محتدماً على مدى الأسبوع الجاري".

وسيلعب كوبكا إلى جانب المصنف أول عالمياً جاستن روز واللاعب السويدي هنريك ستينسون، حيث ينطلق الثلاثي في تمام الساعة 7:55 صباحاً من الحفرة رقم 10 على بعد 372 ياردة وبمعدل 4 ضربات.

وبعد مسيرة احترافية امتدت لعشرين عاماً شهدت تحقيقه 15 انتصاراً في الجولة الأوروبية، يشعر أسطورة ’كأس رايدر‘ سيرجيو جارسيا بحماسة بالغة حيال إضافة لقب آخر في بلد جديد إلى مسيرته الحافلة.

وقال النجم الاسباني: "لطالما كان القدوم إلى مكان جديد وخوض تجربة جديدة ومختلفة أمراً رائعاً بالنسبة لي. ونحن نحاول دائماً أن نوسع رقعة انتشار اللعبة قدر الإمكان. ويحمل هذا الأسبوع في طياته فرصةً رائعةً للقيام بذلك هنا على أرض المملكة العربية السعودية التي أزورها للمرة الأولى. آمل أن نقدم أداءً جيداً وممتعاً للجماهير الحاضرة هنا في الملعب وحول العالم، حيث سيتمكن هؤلاء من التعرف على المملكة وإمكاناتها الكبيرة والإضافة التي ستقدمها للعبة".

وسيستهل جارسيا منافسات البطولة عند الساعة 12:25 ظهراً من الحفرة الأولى، جنباً إلى جنب مع المصنف الثالث عالمياً دستن جونسون ولاعب الجولف الإنجليزي الفائز ثلاث مرات بالجولة الأوروبية عام 2018 مات والاس.