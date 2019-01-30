سفير الدولة والوزير الأول في الجزائر يبحثان تعزيز التعاون

بحث سعادة يوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية ومعالي أحمد أويحيى الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سبل تعزيز التعاون المشترك والعديد من القضايا ذات الأولوية بين البلدين.

وأعرب معالي أحمد أويحيى - خلال اللقاء الذي عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الجزائرية - عن سعادته وتقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في ظل توجيهات قيادتيهما.

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