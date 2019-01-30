حمدان بن زايد يستقبل وفد الهلال الأحمر المشارك في معرض بروكسل ويكرم عدداً من موظفي الهيئة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وفد الهيئة الذي شارك في معرض "من المساعدات الإنسانية للاستقرار" والذي أقيم في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل في الثامن من يناير الجاري.

وتعرف سموه من الوفد إلى أبرز ما تضمنه المعرض الذي يعد الأول من نوعه الذي يقام خارج دولة الإمارات وتم تنظيمه من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي.

وأتاح المعرض الفرصة لزواره للاطلاع على دور الإمارات الإنساني والتنموي اقليمياً وعالمياً والتعريف بجهوده هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المجال الإغاثي لمختلف الدول والشعوب انطلاقاً من قيم ومبادئ الإمارات الإنسانية الراسخة بغض النظر عن الدين والجنس والعرق وبما يعزز النظام العالمي الإنساني.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على مجسم تفصيلي لمخيم "مريجيب الفهود" المخصص لاستضافة اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية والخدمات التي يقدمها وكذلك كتيبات تضمنت إحصاءات دقيقة حول حجم وتوزيع المساعدات الإنسانية في دول ومناطق أخرى عديدة.

كما تعرف سموه على المعلومات والصور التي تضمنها المعرض والتي سلطت الضوء على المناطق التي تتواجد فيها وفود الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والإغاثية بشكل مكثف وتندرج ضمن مجالات اهتمام الجانب الأوروبي من خلال عرض صور وفيديوهات ومجسمات تفصيلية وإحصائيات دقيقة عن حجم المساعدات الإنسانية والتنموية الإماراتية إضافة الى عرض المواد الطبية والمواد الغذائية والخيم التي تستخدم كمأوى والمواد التي تستخدم لدعم التعليم بالإضافة لإحصائيات توضح حجم المساعدات في كل مجال وعدد المستفيدين في مختلف القارات مع توضيح عدد الدول المستفيدة في كل قارة وتضمن هذا الجزء إحصائيات في 6 قطاعات مختلفة مرفقة بالصور.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية تنظيم المعرض في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل حيث ساهم في تعريف أعضاء البرلمان الأوروبي بالبرامج والمساعدات التي تقدمها الدولة وعمل على تعزيز علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات وأوضح بشكل جلي دور الإمارات الإنساني الكبير والمتسامح في العالم من خلال غوث اللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

وأعرب سموه عن أمله في أن يكون معرض "من المساعدات الإنسانية للاستقرار" فاتحة لفعاليات إنسانية أخرى بالتعاون مع البرلمان الأوربي يستطيع من خلالها الجانبان تحقيق المزيد من الشراكة الإنسانية ولفت الانتباه للعديد من القضايا الإنسانية التي تؤرق المجمعات البشرية في الأقاليم والساحات المختلفة وإظهار أكبر قدر من التضامن مع ضحاياها من المدنيين.

من جانب آخر كرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ستة من موظفي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذين قدموا مبادرات متميزة ساهمت في تسهيل إجراءات العمل بالهيئة وتوفير الجهد والوقت وترقية وتطوير برامجها وخطتها التشغيلية الخاصة بحشد الدعم وزيادة الإيرادات.

وقال سموه إن قيادة الدولة الرشيدة وضعت ثقتها في أبناء الإمارات الذين تسلحوا بالعلم والمعرفة وتوشحت بأنبل القيم والمبادئ وتحرص على تكريم المتميزين منهم في كافة المجالات.

وأعرب سموه عن تقديره للدور الذي يضطلع به موظفو الهلال الأحمر في توجيه ودعم مسيرة الهيئة نحو المزيد من التجويد في الأداء والتميز في العطاء وحثهم على بذل المزيد من الجهود لترقية البرامج وتكثيف تحركات الهيئة على الساحة المحلية لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للعمل الإنساني داخل الدولة.

من جهتهم وجه موظفو هيئة الهلال الأحمر الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على التكريم الذي حظوا به وعلى متابعته ودعمه لأنشطة وبرامج الهيئة ما جعلها في مصاف الهيئات الإقليمية والدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية والخيرية في أوقات المحن والأزمات.