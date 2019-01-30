النعيمي يشيد بإنجازات حكومة عجمان الرقمية وحصولها على "جائزة أوائل الإمارات"

أعرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، عن فخره واعتزازه وسعادته بالإنجاز الذي حققته حكومة عجمان الرقمية بحصولها على جائزة أوائل الإمارات لعام 2018 للأداء الحكومي والمبادرات المتميزة، متمنياً سموه تحقيق المزيد من التفوق والنجاح وبذل الجهود للمحافظة على هذا الإنجاز والمستوى المتميز الذي وصلت إليه الحكومة الرقمية.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان، خلال زيارة وفد حكومة عجمان الرقمية في عجمان لسموه في مكتبه بالديوان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، التهنئة إلى سعادة عهود شهيل، مدير عام الحكومة الرقمية وموظفيها بمناسبة حصولهم على هذه الجائزة والإنجاز الكبير الذي حققته على مستوى الدولة.

ووصف سموه هذا الإنجاز بأنه ثمرة الاهتمام والدعم والمساندة الذي تلقاه كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية من قيادتنا الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بجهود الحكومة الرقمية وموظفيها، مؤكداً أن تحقيقهم هذا الإنجاز يدل على الأداء والتفاني والحرص على التميز وتقديم أفضل الممارسات والمبادرات التي تحفز على ضرورة وجود خدمات رائدة ومتقدمة وعلى مستوى عال في مجال الربط والتحديث المتواصل بين كل الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات مما يسهل ويزيد التعاون ويسرع في تقديم الخدمات للشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين مع تلك المؤسسات في مجال التواصل التقني والتكنولوجي.

وحيا سموه الكفاءة العالية لموظفي الحكومة الرقمية الأمر الذي توج جهودهم بحصولهم على الجائزة، مخاطباً إياهم " إن وطنكم يفاخر ويتميز بتميزكم وبارك الله فيكم ونتطلع منكم إلى المزيد خلال الأعوام المقبلة وفرحتنا بكم لأنكم أبناؤنا وبناتنا وقادرون على إكمال منجزات الوطن ".

ولفت سموه إلى أن الوقت الحالي لا مكان فيه إلا للمتميزين سلوكياً وفكرياً وعلمياً بسبب التطور المستمر في العالم، متمنياً للحكومة الرقمية وموظفيها تحقيق مزيد من التفوق والنجاح وبذل مزيد من الجهود للمحافظة على المستوى المتميز الذي وصلت إليه عبر الاستمرار في تأهيل الكادر البشري وتوفير وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواكبة أحدث ما وصلت إليه الدول المتقدمة.

واستمع سموه والحضور إلى نبذة مختصرة حول أهداف جائزة أوائل الإمارات والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في نوفمبر 2014 لاقتراح وترشيح الأوائل في دولة الإمارات ضمن مجالات مختلفة لتكريمهم تكريماً خاصاً وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لتأسيس اتحاد دولة الإمارات.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها وإبراز أوائل المنجزين الإماراتيين ممن عملوا بإخلاص منذ تأسيس دولة الإمارات وحتى يومنا لترسيخ الاتحاد ورفع علم الدولة في كل المحافل ويتم تكريمهم بميدالية خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن حفل سنوي بالتزامن مع اليوم الوطني للدولة في كل عام إضافة لتخليد أسمائهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي حكومي خاص بهم تحت اسم "موسوعة أوائل الإمارات".

وتقدمت مدير عام حكومة عجمان الرقمية بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على دعمهما الكبير وتشجيعهما ومساندتهما لموظفي الحكومة الرقمية وحثهم على مواصلة نهج التميز والإبداع، مؤكدة أن الدعم الكبير الذي تلقته الحكومة الرقمية على مدار السنوات الماضية يشكل الدافع الحقيقي لتحقيق النجاح والإنجازات.

وأهدت "جائزة أوائل الإمارات " إلى صاحب السمو حاكم عجمان، مشيرة إلى أن هذا التكريم جاء بفضل توجيهاته الرشيدة وشحذه الدائم للهمم لتكون عجمان في المراكز الأولى محلياً وعالمياً، مضيفة أننا نستمد العزيمة والإرادة من ثقة سموه ونستلهم الإصرار على مواصلة الريادة من دعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ونسعى كي نحافظ على المكانة التي وصلت إليها حكومة عجمان وأن نحقق المزيد من التقدم في شتى المجالات لتبقى عجمان متربعة على عرش الصدارة ومحققة التقدم الذي يلبي طموحات قادتنا وشعبنا.

وتقدمت سعادة عهود شهيل بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم عجمان لاستقبال وفد الحكومة الرقمية معتبرة ذلك حافزاً لجميع موظفيها وتشجيعاً لبذل المزيد من الجهد والعمل المخلص لمواصلة التقدم والرقي والازدهار.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم وسعادة حمد راشد النعيمي، مدير الديوان وسعادة سالم سيف المطروشي، نائب مدير الديوان وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.