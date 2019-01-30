الإقامة الفاخرة على أصولها لدى منتجع وفلل جنة رأس الخيمة

صُمم منتجع وفلل جنة رأس الخيمة لمنح الضيوف تجارب إقامة فخمة بامتياز، حيث يتيح شاطئه الخاص الفسيح أقصى درجات الخصوصية، وترتقي مساحات الإقامة الواسعة، والمزايا الحصرية بالضيوف إلى مستويات جديدة من الترف.

يتميز منتجع وفلل جنة رأس الخيمة بخدمة الإنترنت اللاسلكي عالية السرعة، وبرك السباحة الخارجية الرائعة، والشاطئ الخاص النقي الممتد على مساحات شاسعة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي المميز ذو الإطلالة الخلابة على الإمارة، مانحًا الضيوف الساعيين للحصول على تجربة عربية أصيلة شعورًا بالدفء والراحة. كما تتمتع فلله بكافة معايير الفخامة، ابتداءً من غرف النوم الواسعة، والمطابخ الحديثة، وحتى الحمامات الفاخرة المستوحاة من نظام النوادي الصحية، وغرف المعيشة المصممة بشكل خاص يبعث على الدفء والراحة. علاوةً على النوافذ الكبيرة التي تملأ المكان بالإضاءة الطبيعية الهادئة، والشرفات المزخرفة ذات الإطلالة الرائعة على الحديقة ومنظر غروب الشمس الساحر، سيشعر العائلات بقمة الترف والراحة.

وتجدر الإشارة إلى خدمات الضيافة المميزة التي تعكس طريقة معاملة الملوك في سالف الأزمنة والعصور، مع فريق العمل المتفاني الجاهز لتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع، والذي يحرص كل الحرص على تلبية كافة الرغبات.

كما يمكن لضيوف منتجع وفلل جنة رأس الخيمة الاستمتاع بوجبة إفطار عالمية لدى ميوز كافيه الذي يتميز بأجوائه الرائعة ومأكولاته الشهية.

وقال السيد أسامة تشاروف، نائب مدير المبيعات معلقًا بهذا السياق: "هنالك ما يبعث على الراحة حول كونك قادر على الاستجمام في أحد المواقع المذهلة، لتختلي بنفسك، أو تمضي بعض الوقت برفقة أفراد العائلة والأصدقاء الذين لا تتمكن من رؤيتهم دائمًا. لقد جمع منتجع وفلل جنة رأس الخيمة كافة عناصر الإقامة الرائعة والمريحة المثالية للساعين للابتعاد عن نمط الحياة اليومية المشحون بالمسؤوليات".

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بطيف واسع من المرافق الترفيهية والمطاعم والبرامج الترفيهية المنشرة في كافة أنحاء المدينة، والتي تقع على مقربة من المنتجع الذي يبعد مسافة لا تتجاوز 20 كم عن المنار مول، و33 كم عن مطار رأس الخيمة الدولي.

يقع منتجع وفلل جنة رأس الخيمة في ميناء العرب، مانحًا زوراه الفرصة لقضاء أوقات هادئة بعيدًا عن صخب حياة المدينة. وتضم هذه المنشأة الفاخرة شاطئها الخاص الذي يتضمن 19 فيلا مكونة من ثلاثة غرف، وفيلا مكونة من أربعة غرف، و100 شقة فندقية واسعة تتمتع بإطلالات طبيعية وبحرية خلابة، بالإضافة إلى برك السباحة الخاصة التي تتميز بإمكانية التحكم بدرجة حرارة مياهها والحدائق الخضراء الساحرة.