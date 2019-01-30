تنظيف شاطئ قرية الحمرا من 750 كيلو غرام من النفايات

أطلقت مجموعة الحمرا، شركة الاستثمار والتطوير العقاري الرائدة في رأس الخيمة برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات لعام 2019 والذي بدأ بحملة تنظيف شاطئ قرية الحمرا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقد تمكن أكثر من 300 متطوع من المجتمع المحلي بالإضافة إلى موظفي الحمرا، من جمع ما يقرب من 750 كيلو غرام من النفايات المتنوعة، بما في ذلك الورق والبلاستيك والعلب، من الشاطئ العام في قرية الحمرا.

وتعليقاً على ذلك، قال بينوي كورين المدير التنفيذي لمجموعة الحمرا: "أود أن أشكر كل من خصص جزءاً من وقته الثمين للمساعدة في تنظيف شاطئنا. إن توفير بيئة مستدامة والمحافظة عليها، يتصدر جدول أعمال المسؤولية المجتمعية للشركات، ولدينا المزيد من المبادرات الأخرى المخطط لها على مدار العام".