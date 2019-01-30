"جنرال إلكتريك" و"سوميتومو" توقعان اتفاقية مع "هيئة كهرباء ومياه الشارقة" لتطوير وبناء وتشغيل أول...

حققت "جنرال إلكتريك"، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE، وشركة "سوميتومو" اليابانية إنجازاً هاماً على صعيد الشراكات بين القطاعين العام الخاص، عبر توقيع اتفاقية شراء الطاقة مدتها 25 عاماً مع "هيئة كهرباء ومياه الشارقة"، لتطوير وبناء وتشغيل محطة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة باستطاعة 1.8 جيجاواط في الحمرية. وسيتم تجهيز المحطة بتقنية HA التي طورتها "جنرال إلكتريك" بما في ذلك أكبر وأكثر التوربينات الغازية ذات الحمل الثقيل كفاءة في العالم، ومن المتوقع أن يصبح المشروع الجديد عند اكتماله محطة التوليد الأكثر كفاءةً في قطاع المرافق بمنطقة الشرق الأوسط، وسيساهم في تحقيق خطط الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية واستدامتها. وسيتألف المشروع من ثلاث وحدات للتوليد بالدورة المركبة، من المتوقع البدء بتشغيل أولها في مايو 2021.

بهذه المناسبة قال سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة: "نعمل دائماً انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء في الإمارة، وتوفير الطاقة المستمرة بأسلوب اقتصادي وعالي الكفاءة. وتنسجم المحطة الجديدة المرتقبة مع تركيزنا على الترويج للشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز إنتاجية وإدارة الطاقة وتلبية الاحتياجات المحلية، بالتزامن مع الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والحد من هدرها".

ويشمل المشروع الجديد المحاور الرئيسية التالية:

سيتعاون الشريكان الراعيان "سوميتومو" ووحدة الخدمات المالية لقطاع الطاقة في "جي إي كابيتال" مع "شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية" و"الشارقة لإدارة الأصول"، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بتأسيس ائتلاف لأسهم المشروع، ليكون أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة في الشارقة، مما يعكس الركائز الاقتصادية القوية التي تتحلى بها الإمارة ويرسخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وستقوم "هيئة كهرباء ومياه الشارقة" بشراء الطاقة من الائتلاف لمدة 25 عاماً بموجب الاتفاقية الموقعة.

ستعمل "جنرال إلكتريك" على تزويد ثلاث توربينات غازية من طراز H-class إضافة إلى ثلاث توربينات بخارية وستة مولدات وثلاثة مولدات لاستعادة حرارة البخار وخدمات الهندسة والمشتريات والإنشاء في المشروع.

ستقوم "جنرال إلكتريك" بتزويد قطع الغيار وخدمات التصليح والصيانة لأصول توليد الطاقة في المحطة لمدة 25 عاماً.

وقال سكوت ستارزيك، الرئيس والرئيس التنفيذي لوحدة أعمال طاقة الغاز في "جنرال إلكتريك": "لدى ’هيئة كهرباء ومياه الشارقة‘ رؤية واضحة لقطاع الطاقة في الإمارة، ونحن من هذا المنطلق فخورون بشراكتنا مع ’سوميتومو‘ لتزويد طاقة أكثر كفاءةً وموثوقية واستدامة للمستخدمين من السكان والقطاعات الصناعية في الشارقة. وتتكامل في المشروع خبرات ’جنرال إلكتريك‘ الكبيرة في تزويد التقنيات الأفضل عالمياً بالإضافة إلى الحضور المحلي القوي والبنى التحتية وإمكانات التمويل والسجل الحافل بالإنجازات في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة محطات توليد الطاقة".

وساهمت تقنية HA التي طورتها "جنرال إلكتريك" في تحقيق رقمين قياسيين عالميين، الأول عن تشغيل المجمع رقم 1 في محطة "تشوبو نيشي- ناغويا" لتوليد الطاقة الكهربائية في اليابان، والتي تعد واحدة من أكفأ محطات الطاقة العاملة بنظام الدورة المركبة في العالم، مع تحقيق معدل كفاءة نسبته 63.08% من الكفاءة الكلية. وسجلت الرقم القياسي العالمي الثاني بتحقيق أعلى مستوى كفاءة للتشغيل بالدورة المركبة في "محطة بوشان" التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية (EDF) بمعدل كفاءة 62.22%. ومن خلال هذين الإنجازين، فقد تفوقت توربينات HA الغازية من "جنرال إلكتريك" في تشغيل أكثر محطات الطاقة كفاءة في العالم ضمن فئتي 60 و50 هرتز.

وتبرز أهمية مستويات الكفاءة القياسية التي تحققها وحدات HA من "جنرال إلكتريك" بالنسبة للمشروع بالنظر إلى أنه من المتوقع أن يساهم استخدام ثلاث وحدات 9HA في عمليات الدورة المركبة في خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بما يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مقارنة بالمستويات الحالية، أي ما يعادل إزالة مليون سيارة من طرق دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي الحد من الأثر البيئي لعمليات إنتاج الطاقة في إمارة الشارقة.

وسجلت توربينات HA حتى اليوم أكثر من 242 ألف ساعة تشغيل، وتعتبر أسرع أنواع التوربينات الغازية ذات الحمل الثقيل نمواً في العالم، مع تسجيل أكثر من 80 طلبية إلى الآن من قبل أكثر من 35 عميلاً في أكثر من 16 دولة. وتحظى هذه التقنية باهتمام متزايد من قبل أطراف ثالثة في القطاع، حيث فازت محطة "بوشان" التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية والمجهزة بتوربينات HA بجائزة أفضل محطة عاملة بالغاز للعام من مجلة "POWER" في 2017، في حين حصل مشروع "وولف هولو 2" لشركة "إكسيلون" في الولايات المتحدة على لقب أفضل مشروع للطاقة بأنظمة احتراق الغاز من "Power Engineering" في 2017 أيضاً. وفي عام 2018، تم اختيار محطتين لتوليد الطاقة تستخدمان توربينات HA الغازية من "جنرال إلكتريك" من قبل مجلة POWER المتخصصة بقطاع الكهرباء بين أفضل مشاريع الغاز للعام.

وتعتبر الاتفاقية امتداداً لتاريخ من التعاون بين "هيئة كهرباء ومياه الشارقة" وشركة "جنرال إلكتريك" التي ساهمت في دعم نمو قطاع الطاقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 80 عاماً. وتساهم تقنيات "جنرال إلكتريك" في توليد ما يصل إلى 60 بالمئة من الكهرباء المنتجة في الشارقة اليوم. وتعتبر الشركة رائدة في تزويد الحلول السبّاقة لدعم تطوير قطاع الطاقة في الشارقة ومختلف أنحاء المنطقة.