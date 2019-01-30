الأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي يرعى مبادرة التبرع بالدم بالمختبر الإقليمي بمدينة الملك سعود...



أمل العامري -الرياض

أقيمت مبادرة خيريه في مدينة الملك سعود الطبية بالمختبر الإقليمي بالرياض بحضور صاحب السمو الأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي آل سعود

صباح يوم الثلاثاء

بحضور رائده الاعمال مستشارة سمو الامير نايف (فاطمه الشريفي) وادارة المستشفى

وبدأت الفعاليه بالترحيب بصاحب السمو والحضور وبعده بالسلام الملكي وتوالت فقرات الحفل ثم القى سموه كلمة رحب فيها بالحضور من اصحاب السمو والمسؤولين بإدارة المستشفى

و الحضور من المتبرعين والإعلاميين

وقال سمو الأمير نايف بن فهد يسعدني أن أقف أمامكم في هذا اليوم المبارك ونحن نجتمع سوياً لتقديم خدمة عظيمة من أنبل الأعمال التي يمكن لأي شخص أن يقدمها تطوعاً ورغبة في الأجر لمن هم بحاجة لها وهي قطرة دم قد ننقذ بها حياة مريض .

قد أكون أنا وقد تكون أنت لذا نسعى جاهدين للمشاركة بدمائنا إحتساباً للأجر والمثوبة من الله ، فضلاً عن الفوائد الصحية التي تترتب على صحة المتبرع ولله الحمد .

ولعلمكم جميعاً أن التبرع بالدم ينقذ الأرواح ويؤصل العمل الإنساني لدى المجتمع وقد وفّرت الدولة حفظ الله قيادتها العديد من الأماكن الخاصة والمتنقلة للتبرع تسهيلاً على المتبرعين .

وقال سموه لا أخفيكم أن التبرع بالدم متعة جميلة تمنح شعوراً دائماً بالسعادة والعطاء ومساعدة الأخرين .. دعونا نساهم في رسم تلك البسمة على شفاه من هم بحاجتها .

بعد ذلك تم عرض فلمين عن أهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة المحتاجين له تفاعل معها الحضور

بعد ذلك كرم سموه المشاركين والمتبرعين بدروع تذكاريه وشهادات شكر

ثم بادر سموه بالتبرع بالدم حيث ساهم العديد بالتبرع من الحضور والإعلاميين