تأسيس مجلس شباب «الموارد البشرية» في دبي

دبي (الاتحاد) أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تأسيس مجلس شباب الدائرة، تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تمكين فئة الشباب من المشاركة في مسيرة التنمية بفاعلية، وإكسابهم الأدوات اللازمة للمحافظة على المكتسبات، ومواصلة الإنجازات التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين الشباب، وتهيئة الفرصة لهم ليساهموا في تطور دولة الإمارات، فقد بادرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتشكيل مجلس شباب الدائرة».

وأضاف أن مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يهدف إلى توفير بيئة حاضنة لأفكار الشباب، وتفعيل دور الشباب في الدائرة، والمساهمة في المبادرات والمشاريع المتعلقة بالشباب على مستوى دولة الإمارات، وتمكين الشباب لتنمية مواهبهم، وتوفير منصة موحدة لأفكار الشباب وربطها مع الإدارة العليا.

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