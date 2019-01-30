4.84 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» خلال عام 2018 بنمو 13%

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بنك أبوظبي التجاري أرباحا خلال العام الماضي قيمتها 4.84 مليار درهم بارتفاع بنسبة 13%، مقارنة بالعام الأسبق، وبلغت ربحية الربع الأخير من 2018 نحو 1.35 مليار درهم بزيادة نسبتها 27%.

وارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي 8% ليصل إلى 7.219 مليار درهم، وزاد الدخل من العمليات بنسبة 3% ليصل إلى 9.181 مليار درهم.

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.6% بنهاية عام 2018 بعد أن كانت 33.1% بنهاية العام 2017، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 3% لتصل إلى 6.098 مليار درهم.

وانخفض صافي المخصصات العامة بنسبة 24% ليصل إلى 1.266 مليار درهم. وبلغ الدخل من غير الفوائد 1.962 مليار درهم بانخفاض بنسبة 11%، وبلغ صافي هامش الفوائد 3.04% مقارنة بنسبة 2.91% بنهاية العام 2017. وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 16.3% مقارنة بنسبة 15% بنهاية العام 2017.

وزاد إجمالي الأصول بنسبة 6% ليصل إلى 280 مليار درهم، كما شهد صافي القروض والسلفيات للعملاء نمواً بنسبة 2% ليصل إلى 166 مليار درهم.

وارتفعت إيداعات العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 177 مليار درهم، وبلغت إيداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 39.4% من إجمالي ودائع العملاء.

وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 94.2% بعد أن كانت 100.1% بنهاية العام 2017.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 17.26% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 12.75% بينما بلغت نسبة الشق الأول 13.4% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 9.25%.

وكانت نسبة تغطية السيولة 186% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 90%، وحافظت نسبة السيولة على مستوياتها العالية عند 28.3% مقارنة بنسبة 24.5% بنهاية العام 2017.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 2.9% مقارنة مع 2.1% بنهاية العام 2017، ونسبة تغطية المخصصات 130.2% بعد أن كانت 162.9% بنهاية عام 2017.

وكانت تكلفة المخاطر 0.57% بعد أن كانت 0.81% بنهاية العام 2017، وبلغت نسبة المخصصات المجمعة 2.32% من الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية بما يتخطى الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي والبالغ 1.5%. ونظراً لهذا الأداء القوي والنتائج المتميزة بنهاية عام 2018، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 46 فلساً لكل سهم بإجمالي 2.391 مليار درهم بما يعادل 49% من صافي الأرباح. وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «رغم استمرار التحديات خلال العام 2018، حقق البنك نتائج قوية أثمرت عن ارتفاع صافي الأرباح مقارنة بنهاية العام 2017، حيث ارتفع صافي الدخل من العمليات كما حافظت جميع مقاييس الأداء الرئيسية الأخرى على مؤشرات إيجابية. وفي ظل النمو المستمر الذي يحقّقه بنك أبوظبي التجاري، تمكّنا من إحداث تحوّل جذري في أنظمة البنك لتزويد العملاء بمجموعة أوسع من خيارات المنتجات المالية والخدمات المصرفية المبتكرة وتحقيق تجربة مصرفية فريدة، وفي ذات الوقت، تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين على المدى الطويل».

من جهته، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «مستمرون في نهجنا المتحفظ لبناء ميزانية عمومية قوية ومع ارتفاع المستوى المعياري لمعدلات الفوائد السائدة في الأسواق لم تتأثر الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلا بشكل نسبي، بينما ارتفعت الودائع لأجل وبقيت ضمن النطاق المستهدف للمتطلبات التنظيمية الخاصة بنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرّة (NSFR).