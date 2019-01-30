انطلاق مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2019 غداً

دبي (الاتحاد)

ينطلق غداً المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2019 بنسخته الثالثة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دبي فستيفال آرينا، وهو حدث سنوي مرتقب يشكل دعامة مهمة لترسيخ رؤية الوزارة التربوية في تحقيق تعليم ريادي ابتكاري لأجيال مهارية، وبما يصب ويتماشى مع توجهات الدولة، ورؤيتها 2021، التي تتمحور في جعل الابتكار سمة أساسية لمجتمع دولة الإمارات.

يشارك في المهرجان الذي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التعليمية التي تدعمها البرامج والأنشطة والفعاليات المنتقاة، لتكريس الابتكار منهجية حياة، نحو 1665 طالباً وطالبة، حيث سيتم خلال المهرجان طرح 200 مشروع ابتكاري من نتاج طلبة المدرسة الإماراتية.

وعمدت الوزارة إلى رفع سقف توجهاتها من خلال توسيع مستهدفاتها، حيث زادت أعداد المشاريع المرشحة للفوز بمسابقة المهرجان إلى 200 مشروع، بحيث يتم اختيار المتميز منها لعرضها في قصر البحر بأبوظبي ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للعلوم 2019، وذلك بهدف تحفيز الطلبة، وزيادة شغفهم المعرفي والارتقاء بأدائهم الأكاديمي، بجانب تمكينهم من المشاركة في المعارض والمنتديات الدولية المتخصصة.

ويحظى المهرجان بدعم كبير من قبل المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في الدولة ويشارك فيه، نخبة من المتحدثين الرسميين من رواد الابتكار في مختلف دول العالم.

ويواكب المهرجان تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين الأجيال في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوصفها محركاً أساسياً لنهضة المجتمعات، ومرتكزاً للولوج إلى عصر الاقتصاد القائم على المعرفة، إذ يشكل المهرجان فرصة سانحة أمام الطلبة لعرض أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية أمام الجهات المختصة بالدولة، ويتيح لهم كذلك الفرصة لتطوير أفكارهم والارتقاء بطموحاتهم التي تعول عليها الدولة للمضي قدما في مسيرة التطوير والتحديث في كافة المجالات والقطاعات، إذ يستضيف المهرجان خلال أيام انعقاده وزراء ومسؤولين ليتشاركوا مع الطلبة خبراتهم وآرائهم.

وحرصت وزارة التربية والتعليم على توفير أجواء جاذبة للطلبة وأولياء الأمور من خلال المهرجان العائلي المصاحب للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث يقدم نخبة من الخبراء والمختصين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي خلاصة تجاربهم لرواد المهرجان بقوالب ممتعة قائمة على المشاركة.

وستنظم الوزارة مسابقتين رئيسيتين خلال المهرجان، الأولى مسابقة معرض العلوم لطلبة الصفوف 5 - 12 وهي منصة لعرض النتائج البحثية التي توصل إليها الطلبة من خلال العمل على مشروعاتهم العلمية مستخدمين في ذلك منهجيات البحث العلمي وسيتم تقييم المشاريع المشاركة من قبل لجنة مختصة لاختيار أفضل المشاريع المشاركة وفقا لمعايير محددة، وتحاكي المشاريع المشاركة في معرض العلوم أربعة مجالات وهي التكنولوجيا، وتشمل الاتصالات، الأنظمة الإلكترونية، الروبوتات، الحوسبة، تقنيات التحكم، التطبيقات التكنولوجية، التكنولوجيا الحيوية، التحول الإلكتروني والأتمتة ويشتمل المجال الثاني على العلوم البيولوجية، وينقسم إلى الزراعة، وعلم التشريح والكيمياء الحيوية والتكنولوجيا الحيوية وعلم البيئة والبستنة وزراعة الحدائق وعلم وظائف الأعضاء والعلوم الطبية وعلوم الطب البشري فيما يأتي المجال الثالث وهو العلوم الاجتماعية والسلوكية ليحاكي مجالات علم الاقتصاد والجغرافيا والدراسات النفسية والاجتماعية للسلوك البشري وعلم التغذية والتاريخ الطبيعي وعلم تطور الثقافات والمجتمعات البشرية والعلوم السياسية، ويشتمل المجال الرابع لمسابقة معرض العلوم على علوم الكيمياء الرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والهندسة وبرمجة الحاسوب وعلم الأرصاد الجوية وعلم الفلك.

أما المسابقة الثانية ضمن المهرجان فهي مسابقة «فكرتي» والتي توفر للطلبة في مرحلة رياض الأطفال ولغاية الصف الرابع فرصة لعرض أفكارهم الابتكارية على مقيمين مختصين لتقييمها على أسس تنافسية وفق معايير محددة كأصالة الفكرة ومستوى الابتكار فيها وإمكانية وجدوى تطبيقها والقيمة المضافة المتوقعة وغيرها، وسيتم تكريم الطلبة الذين قدموا أفضل الأفكار الابتكارية المتميزة القابلة للتطبيق، وسيحصلون على شهادات مشاركة وجوائز عينية قيمة، وتهدف المسابقة إلى تشجيع وتحفيز الطلبة على عرض ومناقشة أفكارهم بثقة أمام الآخرين، الأمر الذي سيساهم في استقطاب أفضل الأفكار الابتكارية وصقل شخصية الطلبة المبتكرين وتشجيع الطلبة الآخرين على الاقتداء بهم.