ولي عهد الشارقة: مشاركتنا هذا العام متميزة ونوعية

الشارقة (الاتحاد)

قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم ورعاية سموه فعاليات شهر الابتكار الذي يقام في مختلف إمارات الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على اهتمام سموه ودعمه شهر الابتكار، مشيراً سمو ولي عهد الشارقة إلى أن مشاركة الشارقة في شهر الابتكار هذا العام تأتي متميزة ونوعية، وتقدم دليلاً على اهتمام الإمارة بالتحصيل العلمي والمعرفي، وبجودة التعليم في مختلف المراحل.

وأضاف سموه قائلاً «إن مسيرة الابتكار في الإمارة مستمرة في مختلف نواحي الحياة، بفضل الدعم اللامحدود والمتابعة الشخصية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية سموه لمختلف الفعاليات ولمسيرة المعرفة والتطور والبحث العلمي ولمنظومة الابتكار في إمارة الشارقة، حيث أنشأ سموه المجمعات المتخصصة، جنباً إلى جنب مع المؤسسات العلمية، دعماً لريادة العلم والتعليم في الشارقة، لتكون مشاركة الإمارة في شهر الابتكار مختلفة ومميزة من عام إلى آخر».

وأثنى سموه على المشاركة الفاعلة والقيّمة لمختلف الجهات الحكومية والمؤسسات في إمارة الشارقة ضمن شهر الابتكار، حيث تشهد منذ عامها الأول تطوراً نوعياً، ما يدل على اهتمام إدارات الجهات الحكومية بمجال الابتكار وتفعيلها لتسهيل مجالات العمل.

وأشاد سمو ولي عهد الشارقة بدور الجامعات في الإمارة، والطلبة، لحرصهم على التفاعل والمشاركة المبتكرة في الشهر بالعديد من المشروعات العلمية والبحثية التي تعزز جهود البحث العلمي في الإمارة، وتسهم في تطوير مستويات الطلبة نحو الابتكار والمعرفة المتقدمة.

واختتم سموه تصريحه بالإشادة بالتعاون المثمر بين الجهات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص بإمارة الشارقة، في شهر الابتكار، ما يسهم في تطوير منظومة مبتكرة في البحث العلمي والمعرفي والعملي في الإمارة، تعمل على تقديم الحلول المبتكرة لمصلحة مجالات الأعمال المختلفة، ومشروعات المستقبل المتنوعة في العديد من الحقول.