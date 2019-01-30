حاكم رأس الخيمة يشهد إطلاق برنامج بارجيل للمباني الخضراء

رأس الخيمة (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صباح أمس، حفل إطلاق دائرة بلدية رأس الخيمة برنامج بارجيل، لائحة شروط المباني الخضراء في الإمارة، وذلك بفندق ومنتجع ريكسوس باب البحر بحضور مديري الجهات الحكومية والمطورين والاستشاريين والمقاولين والصحفيين.

ويُعتبر مشروع بارجيل من أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية 2040 لإمارة رأس الخيمة، والتي تأسست برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وتستهدف توفير الطاقة بنسبة 30% وتوفير المياه بنسبة 20% ورفع نسبة توليد الطاقة من المصادر المتجددة إلى 20% بحلول عام 2040.

وقال منذر محمد بن شكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة «تعتبر حكومة رأس الخيمة إطلاق برنامج بارجيل، إضافة مهمة لقطاع التطوير العمراني والتحديث الذي تشهده إمارة رأس الخيمة، وحيث إن عجلة البناء لا تتوقف، فإننا ومن خلال بارجيل، نهدف لضمان جودة المباني الجديدة من خلال معايير استدامة أعلى. وبالتالي ستعمل وفرة المباني ذات الكفاءة في استخدام الطاقة على التقليل من قيمة تكاليف الاستهلاك».

وأضاف أن «مساهمة القطاع الخاص في تطبيق برنامج بارجيل له أثر كبير في إنجاح هذا المشروع، ولذلك، يسرنا الترحيب بالمشاركين الأوائل، وتشجيعهم من خلال تقديم بعض الخصومات على رخص البناء».

وعقدت دائرة بلدية رأس الخيمة، ورش عمل تشاورية موسعة للمعنيين لوضع شروط بارجيل، حيث تم إعداد لائحة شروط بسيطة تركز في المقام الأول على كفاءة الطاقة والمياه، مع عوائد اقتصادية واضحة.

ومن المتوقع أن توفر المباني المطابقة لبرنامج بارجيل ما يقارب 30% من قيمة الطاقة والمياه، مقابل زيادة بسيطة في تكلفة البناء. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود هذا البرنامج بالنفع مباشرة على اقتصاد الإمارة، بالإضافة إلى منافع ثانوية أخرى على سبيل المثال: يتم إنفاق جزء من المدخرات التي سيوفرها البرنامج أو إعادة استثمارها في الاقتصاد المحلي، ورفع قدرات الشركات المحلية من خلال تطوير سوق توريد المنتجات والخدمات التي تدخل في مواصفات المباني الخضراء.

ولإتاحة الوقت للسوق للتكيّف مع اللوائح الجديدة، سيتم تطبيق البرنامج تدريجياً مع مرحلة تجريبية بدءاً من يوم أمس، حيث تتخذ دائرة بلدية رأس الخيمة العديد من الخطوات لدعم التطبيق السلس، بما في ذلك تدريب كل من الاستشاريين والمقاولين.