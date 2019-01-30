«تنفيذي الشارقة» يعتمد تحويل قروض 816 شخصاً إلى منح دعم سكني

الشارقة (الاتحاد)

أشاد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بالمبادرة السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد زيادات نوعية كخدمات داعمة لعدد من الفئات الاجتماعية، من المستفيدين من أرباب المنازل وطريحي الفراش من كبار المواطنين والمعاقين فاقدي الرعاية الاجتماعية، واعتمد تحويل قروض 816 شخصاً إلى منح دعم سكني. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم.

وأشار المجلس إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة المتعددة، في إطار اهتمام ودعم سموه لأفراد المجتمع بفئاته كافة، وذلك لتوفير الحياة الكريمة والمستقرة للأسر، في إطار استراتيجية إمارة الشارقة في تنمية وصون المجتمع ودعم أفراده.

وتنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة في رفع سقف استحقاق المساعدات السكنية لفئة المنح لمن كان دخله الشهري يقل عن 25 ألف درهم، وذلك في إطار حرص سموه على توفير أعلى درجات الرفاهية والعيش الكريم لأهالي إمارة الشارقة، اعتمد المجلس القائمة الأولى للمستفيدين من تحويل قرار الدعم السكني من فئة القروض إلى فئة المنح، والبالغ عددهم 816 شخصاً.

من جانبه، أكد المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان، أن المبادرة الجديدة تعتبر مواصلة لمبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة المتواترة لأهالي مدن ومناطق إمارة الشارقة، وحرصه الدائم على توفير مقومات الاستقرار الأسري والحياة الكريمة لمواطني الإمارة كافة. واطلع المجلس على التقرير السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية لعام 2018، واستعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، تقرير اللجنة العليا للموارد البشرية، وما تضمنه من تفصيلات لاجتماعات اللجنة لسنة 2018، والقرارات والتعاميم التي قامت اللجنة بدراستها خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، إلى جانب الحالات القانونية، والتظلمات والشكاوى، والدراسات والبحوث التي اطلعت عليها اللجنة.

ولفت رئيس دائرة الموارد البشرية إلى إنجازات اللجنة العليا على صعيد الأداء لحل المشكلات كافة التي تعترض سير عمل موظفي حكومة الشارقة بشكل عام.

كما اطلع المجلس على تقرير مفصل تناول إنجازات وإحصاءات مطار الشارقة الدولي لعام 2018م، واستعرض علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، في التقرير، إحصاءات حركة الشحن والنمو المتحقق في أعداد المسافرين المستخدمين لمطار الشارقة الدولي، حيث بلغت حركة المسافرين للعام الماضي 12 مليون مسافر بزيادة بلغت 6% عن عام 2017.

وكشف المدفع عن خطط التطوير والتوسعة المستقبلية لمطار الشارقة الدولي، ومن بينها مشروع توسعة مبنى المسافرين، والتي سترفع القدرة الاستيعابية للمطار إلى حوالي 20 مليون مسافر في عام 2025.

واطلع المجلس على نظام الإدارة المتكامل لهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وقدم خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، عرضاً تفصيلياً لنظام الإدارة، تناول أسس التطوير الشامل بالهيئة، ومراحل تطبيق التميز المؤسسي، وتصميم وتطبيق نظام الإدارة المتكامل وفق متطلبات المواصفات القياسية العالمية.

واطلع المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، واستعرض الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الإعلامي، تفاصيل المشروع.