حمدان بن راشد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح الحبتور

دبي (وام) حضر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الحفل الذي أقامه خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بمناسبة زفاف حفيده طارق بن راشد الحبتور إلى كريمة محمد بن خادم آل حامد.

كما حضر الحفل الذي أقيم في «الحبتور سيتي» معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حميد القطامي، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الصحة بدبي. وحضر الحفل معالي أحمد حميد الطاير، ومعالي سعيد الرقباني، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعدد كبير من الأعيان وكبار الشخصيات ورجال الأعمال وبعض السفراء.

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