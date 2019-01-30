سيف بن زايد يتسلم إهداء تذكارياً من شرطة دبي

أبوظبي (وام) تسلم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إهداء تذكارياً من شرطة دبي، تقديراً لدور سموه في دعم منظومتي التدريب والتعليم الشرطي، والارتقاء بهما لأفضل المستويات العالمية.

وتسلم سموه الإهداء الذي يأتي بمناسبة مرور 50 عاماً من مسيرة التعليم والتدريب في القيادة العامة في شرطة دبي من وفد شرطة دبي برئاسة اللواء عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، يرافقه اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، والعقيد الدكتور سيف غانم السويدي، عميد الأكاديمية، وبحضور عدد من ضباط وزارة الداخلية.

يأتي هذا الإهداء التذكاري، تزامناً مع احتفال شرطة دبي بإطلاق منظومة التعليم والتدريب لديها المستمرة بتميز من عام 1968، والتي أسهمت في تأهيل وتدريب وتعليم المنتسبين ليكونوا متسلحين بالعلوم القانونية والأمنية والشرطية، ويواصلوا المسيرة، ويسهموا في تطوير المؤسسات والأجهزة الشرطية.

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