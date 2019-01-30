دبي (وام) حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقيم في قلعة الرمال على طريق دبي - العين، أمس، بمناسبة زفاف «سعيد» نجل المرحوم سيف بن عبيد بالكديدة الفلاسي إلى كريمة السيد سعيد حمود سعيد بن هويدن الكتبي.

وقد بارك سموه لقبيلتي الفلاسي والكتبي أفراحهما، وهنأ العروسين بزفافهما الميمون، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة. حضر الحفل عدد من أعيان وأبناء القبائل وأقارب العروسين.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بن محمد يحضر أفراح الفلاسي والكتبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.