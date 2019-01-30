سعيد بن طحنون يعزي العرياني والجنيبي

العين (وام) قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء إلى سلطان محمد العرياني في وفاة حفيدته، وإلى محمد صالح جمعة الجنيبي وإخوانه في وفاة والدهم.

وأعرب معاليه، خلال زيارته لعزاء العائلتين في مزيد وحي العالية بمدينة العين، عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهليهما وذويهما الصبر والسلوان.

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