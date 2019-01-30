طحنون بن محمد وهزاع وسيف وحامد بن زايد يحضرون أفراح الدرمكي والعامري

أبوظبي (وام) حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بمناسبة زفاف هزاع عبدالله بن بدوه الدرمكي إلى كريمة حمد مبارك بن عثعيث العامري.

تضمن الحفل الذي حضره أيضاً جمع من المسؤولين والمدعوين وأقارب العريس والأصدقاء، لوحات من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية، وأعرب الحضور عن امتنانهم وسعادتهم بمشاركة سمو الشيوخ أفراحهم، لما في ذلك من ترسيخ للعلاقات الأسرية والروابط الاجتماعية في دولة الإمارات.

كما حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي بمناسبة زفاف هزاع عبدالله بن بدوه الدرمكي إلى كريمة حمد مبارك بن عثعيث العامري.

وتخللت الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين وشيوخ القبائل وجمع من الأهل والأصدقاء، عروض فنية، وشعبية وتراثية.

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