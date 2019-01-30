عبد الله بن زايد: التسامح يرسخ مكانة الإمارات عالمياً

أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية الاجتماع الأول للمجلس في عام 2019، والذي عقد في أبوظبي.

وأكد سموه في بداية الاجتماع أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاماً للتسامح، يعكس النهج الذي تتبناه قيادتنا الرشيدة لتعزيز وترسيخ القيم الإنسانية لدى كل مواطن ومقيم في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، تعيش بسلام وتناغم واحترام على أرض وطننا.

وقال سموه: «يعد التسامح ركيزة أساسية لبناء مجتمعات واعية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات عالمياً، باعتبارها منارة للتعايش الحضاري».

وشدد سموه على أهمية صياغة المبادرات والفعاليات والبرامج لتحقيق أهداف الدولة لعام التسامح في مختلف المجالات، فالتسامح هو استمرار لتلك القيم التي رسخها في نفوسنا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وخلال الاجتماع، اطلع سموه من مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، على آخر التطورات في كلية فاطمة للعلوم الصحية.

كما ناقش المدير العام للمركز مع سموه وأعضاء مجلس التعليم والموارد البشرية المقترحات الخاصة بزيادة أعداد المواطنات الممرضات في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي. واستعرضت معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة خطة تعزيز المحتوى الثقافي في المناهج الدراسية في دولة الإمارات، وأهمية هذا الأمر لإطلاق شرارة الإبداع لدى الطلبة وتنمية مواهبهم.

كما ناقش أعضاء المجلس مختلف المبادرات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والمبادرات التي تخطط لها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

حضر الاجتماع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة.

كما حضر الاجتماع معالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، والدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومحمد النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.