وزير الخارجية الكويتي يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

الكويت (وام) تسلم معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت نسخة من أوراق اعتماد صقر ناصر الريسي كسفير للدولة لدى الكويت، وأعرب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن تمنياته للسفير الريسي بالتوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد وللعلاقات الثنائية بين البلدين بالمزيد من التقدم والنماء.

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